Cuando parecía que Jeaustin Campos lanzaría fuego optó por un ‘mea culpa’

Jeaustin Campos, técnico de Saprissa, salió expulsado, desencajado y haciéndole señas al cuarto árbitro, cuando el marcador ya estaba 3 a 1 y su equipo jugaba con dos hombres menos.

Herediano se encontraba con once hombres, pese a que debió perder a Gerson Torres por frenar a un rival jalándolo de la camisa cuando ya tenía amonestación.

“No se pierdan las conferencias de prensa”, expresó el periodista de Teletica, Felipe Castro, esperando como muchos las incendiarias declaraciones de Jeaustin Campos.

Pero el timonel de Saprissa se mostró mesurado, más bien entonó el mea culpa, le dio las disculpas a la afición y dijo que lo sucedido en la cancha fue responsabilidad de él y de los jugadores.

-¿En qué falló su equipo para sufrir la derrota?

Siento que los primeros 10 ó 12 minutos eran para liquidar. El marcador debió ser al revés, dejamos levantar a un rival que no liquidamos en los primeros minutos.

-¿Qué le pareció el arbitraje?

Le doy un 9, pero no sé por qué me expulsaron, no ofendí a nadie, ni hubo una falta de respeto y el resto es responsabilidad de nosotros. Permitimos que todo esto pasara, si liquidamos el partido y con suerte ni apagón se hubiera dado.

Tal vez el resultado fue un poco más grosero de lo que pudimos haber pensado y asumimos la responsabilidad. Es un bofetón para nosotros que en buena hora que haya llegado y lo importante es levantarse y analizar algunas situaciones futbolísticas a valorar.

-¿Por qué fueron tan endebles en defensa?

No voy a menospreciar ni bajarle el piso al buen trabajo de Herediano: hubo situaciones como la desventaja numérica que influye y luego fuimos al frente y ya después sufrimos dos expulsiones. Son cosas que no pasan todos los días y sí, no fue una defensa tan sólida, pero insisto: a los 10 minutos era para liquidar y lo que dejamos de hacer; después sí necesitábamos entrar más en el partido. Manejábamos el juego a placer y dejamos crecer al adversario.

Jeaustin Campos dijo no entender por qué lo expulsaron, pero no arremetió contra el arbitraje y más bien expresó que Saprissa dejó crecer a Herediano. (Rafael Pacheco Granados)

-¿Se equivocan en algunos partidos en reclamar de más?

Entramos en un ambiente que a ellos (Herediano) les benefició. Nos llevaron ahí, entramos en reclamos, e hicimos cosas que no hacemos. El partido lo perdimos nosotros. Con un 3 a 0 en el primer tiempo, ni uno, ni dos apagones, ni dos expulsiones habrían sido suficientes. El 90% es responsabilidad del plantel y mía más que nadie.

-¿Cómo se manejó el tema del apagón?

Antes del apagón ya habíamos dejado de hacer cosas, no arrollamos al rival cuando teníamos que hacerlo y lo dejamos crecer. Si tenés para golpear y no noqueas, en cualquier momento el rival puede tomar fuerza.

No es la primera vez que le pasa a Saprissa entrar en ese juego, incluso les pasó ante la Liga.

Siento que la intensidad, agresividad y dinámica han sido diferentes motivos.Lo que pasó en el clásico fue mucha actitud y agresividad en el buen sentido de la palabra. Por ahí tuvimos diferencias en cómo traducir esa agresividad, pero nos provoquen o no debemos dedicarnos a jugar fútbol y así fue como fuimos campeones de manera contundente. Tenemos que volver a eso, al Saprissa que toda la afición ha estado feliz de ver, a un Saprissa distinto.