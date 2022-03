Empatan el ego herido de Herediano y el liderato entre ceja y ceja de Alajuelense

Herediano y Alajuelense protagonizaron un partido de mucha garra y lucha, como lo refleja esta imagen. (Alonso Tenorio)

Alajuelense y Herediano viven una realidad totalmente distinta, de extremos opuestos y de contrastes, pero terminaron repartiéndose un punto, al empatar 1 a 1 en el Colleya Fonseca, con goles de Carlos Mora y Jonathan McDonald.

Los rojinegros llegaban a hacer la defensa de su liderato, mientras que el ‘Team’ estaba con el ego tocado, ahora con Jafet Soto en el banquillo.

Fue un partido en el que el empate fue justo. La Liga no logró mantener su ventaja y dejó escapar otra vez la oportunidad de marcar distancia en la cima de la tabla; en tanto que Herediano trató de mostrar una mejor cara en el propio partido con las variantes, pero el campeón sigue sin ganar en este torneo.

Si bien es cierto la salida de Jeaustin Campos está muy fresca en las filas florenses y Soto prácticamente no ha tenido tiempo para preparar algo distinto como lo vaticinó Albert Rudé en la víspera, en Herediano esperaban una reacción.

No era que apelaran a un milagro, porque prácticamente es el mismo equipo que en diciembre se endosó la corona, sino que en un fútbol tan emocional y de momentos, una de las probabilidades era que Herediano hiciera hasta lo imposible por acabar con esa racha sin victorias.

No ocurrió así. En realidad fue una película repetida, porque el campeón no juega mal, pero no gana.

Fue un tiempo para cada equipo, en un partido que no decepcionó en lo absoluto, porque hubo velocidad e intensidad.

Durante el primer tiempo las mejores oportunidades las construyó la Liga, con mucho juego de conjunto, pero también con hombres que se convirtieron en un tormento para su rival.

Ian Lawrence fue un claro ejemplo, pues jugó por todas las posiciones del sector izquierdo; mientras que Johan Venegas tenía mareada a la defensa herediana porque no se vio como un delantero estático y su rol era fundamental en el esquema del León, hasta que recibió la roja.

Además, Alexis Gamboa sigue creciendo en labores defensivas y Carlos Mora ratificó su buen momento con la Liga, no solo por el gol, sino porque no se cansó de generar peligro y desequilibrio, aprovechando que Alex López y Bryan Ruiz marcaban diferencia en la zona de creación.

Herediano lo intentó, pero con más discreción, como el remate débil de José Guillermo Ortiz que le dio confianza a Leonel Moreira.

La Liga mandaba avisos, con jugadas bien hilvanadas. Una de ellas provocó una tapada de Esteban Alvarado ante un tiro de Ian Lawrence; después se presentó un centro de Johan Venegas y José Miguel Cubero le pegó muy abajo al balón.

Herediano tuvo algunas opciones, como con Yendrick Ruiz, que tras un tiro de esquina bajó el balón y lo acomodó, pero cuando pretendía rematar, apareció la figura de Alexis Gamboa.

Alexis Gamboa está creciendo en la defensa rojinegra y lo mostró al cortar el peligro en un intento de Yendrick Ruiz tras un tiro de esquina.

La Liga anotó primero con Carlos Mora en el minuto 26, tras un pase filtrado de Venegas, que estaba detrás de los contenciones. Con precisión, el extremo avanzó y con frialdad venció a Esteban Alvarado, ganándole a Diego González.

En el complemento, Herediano se atrevió a más. Jafet Soto recompuso la defensa, pero también hizo múltiples variantes de corte ofensivo.

Uno de los que marcaron diferencia fue Kennedy Rocha desde que entró. Pronto reclamaba penal, por un jalón de José Miguel Cubero. Empero, Juan Gabriel Calderón estaba cerca y dijo que no.

Luego el Team se quedó con uno menos. Ariel Soto llegó a destiempo y elevó la pierna tanto que golpeó a Carlos Mora en el estómago.

Cubero anduvo cerca del gol, porque estrelló el esférico en el palo. El partido se había convertido en un duelo más de ida y vuelta.

Pero Herediano no se daba por menos y en el minuto 77 igualó la cantidad de hombres en cancha y también emparejó el marcador. Ian Lawrence le hizo falta en el área a Rocha. Esta vez sí se pitó el penal y el joven lateral que ya estaba amonestado se fue a las duchas antes de la hora, al acumular la segunda amarilla.

El recién ingresado Jonathan McDonald fue el encargado de cobrar la pena máxima y su ejecución fue impecable. El 1 a 1 lo convirtió el melenudo atacante.

Por reclamos y con la frente ensangrentada por una acción con Keyner Brown, Johan Venegas se marchó expulsado.

Rocha seguía haciendo daño, con acciones venenosas, igual que Jewison Bennette y en el minuto 90 provocó que Leonel Moreira se luciera.

Herediano aprovechaba esos minutos finales para buscar algo más que un punto. Así lo evidenció un disparo potente de José Guillermo Ortiz, pero no hubo más anotaciones.

La Liga de Albert Rudé otra vez empató contra Herediano; mientras que los florenses continúan sin ganar en este torneo.