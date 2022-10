¿Cuándo es el partido de la final entre el Deportivo Saprissa y Herediano?

El pulso quedó pactado entre Saprissa y Herediano, uno de los dos será el próximo campeón nacional, los saprissistas aspiran al cetro 37 y los heredianos apuntan al título número 30.

Luego de cerrar la final de la primera fase del Apertura el sábado anterior que la ganó Saprissa (2-1 global), ambos clubes definirán en dos encuentros cuál es el nuevo monarca.

¿Pero cuándo arranca la gran final del Apertura 2022?, tome nota, aquí le dejamos los detalles de los duelos más importantes del campeonato.

El primer choque de la gran final es este domingo 30 de octubre a las 5 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.

Si usted no compró la entrada, no puede ir al estadio, porque los boletos salieron a la venta el domingo y en solo una hora, los morados vendieron los 11.000 tiquetes que estaban disponibles. Pero no se preocupe, todo lo que suceda en el encuentro lo puede seguir en el En Vivo que le ofrecerá La Nación durante los 90 minutos del juego.

¿Cuándo es el juego de vuelta entre heredianos y saprissistas?

La dirigencia de Herediano no ha confirmado si jugarán el sábado 5 o el domingo 6 de noviembre, incluso existe la duda si se jugará en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca, sede de Herediano en todo el torneo, pero ha circulado el rumor de que los florenses cambiarían de sede.

El sábado hubo problemas en el “Colleya” porque aficionados con entradas no pudieron ingresar, además en dos ocasiones se suspendió el partido porque falló el fluído eléctrico.

¿Quiénes son los árbitros para la final?

Respecto a los árbitros que dirigirán los dos partidos de la final, aún no han sido confirmados, pero la Comisión de Arbitraje los elegirá de la misma forma como lo hizo para los juegos anteriores, mediante rifa.

La Comisión de Arbitraje escoge varias ternas, los nombres de los candidatos circulan en una tómbola y sacan a quienes ganan la rifa para impartir justicia dentro del terreno de juego.