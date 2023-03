¿Cuál es el reclamo de Saprissa a la Comisión de Arbitraje?

En Saprissa quieren respuestas a la investigación que supuestamente se haría por el chat de los árbitros del pasado 8 de febrero. Además la dirigencia morada se siente perjudicada por el trabajo de los jueces en los últimos partidos, frente a Sporting, Herediano, Cartaginés y Alajuelense.

Saprissa envió una carta o queja formal a la Comisión de Arbitraje, en la que hizo notar que en los primeros minutos de los partidos, sus jugadores reciben faltas, algunas de ellas muy fuertes, y no hay tarjetas para los rivales.

También alegaron que la marca al zaguero Kendall Waston por parte de los adversarios genera faltas que deben ser sancionadas como penal, por ser dentro del área; sin embargo, los árbitros no marcan nada.

En Saprissa aseguran que Kendall Waston recibe constantemente faltas en el área cuando se suma al ataque y los árbitros no marcan penal. (Jose Cordero)

“Siento que me miden diferente y en la cancha no les pido nada, simplemente me dicen que por ser grande no me pitan, pero yo les digo que la falta es falta para todos o solo algunos y bueno debo lidiar con esa circunstancia”, le dijo Kendall Waston a La Nación el pasado 14 de febrero.

En las filas saprissistas también reclamaron por la cantidad de faltas que recibe el equipo por encuentro, así como la tarjeta roja que le mostraron a Jeaustin Campos, técnico del equipo, frente a Herediano y que le acarreó una sanción de tres juegos.

Los saprissistas también pidieron una explicación ante el nombramiento de Pedro Navarro como árbitro central en el choque frente a Herediano, ya que según ellos esto no debió ser, porque el silbatero participó en el chat de árbitros y fue vocero de los réferis ante la prensa cuando expuso el tema del chat.

En la carta, Saprissa quiere saber qué pasó con la investigación que se haría sobre el tema de los mensajes y las medidas que se dijo se tomarían en una reunión que hubo con la dirigencia saprissista y representantes del arbitraje.

Al parecer, en el documento enviado a la Comisión de Arbitraje, Saprissa exigió que no se nombren a los árbitros que supuestamente aparecen en el chat, para que dirijan los juegos del club.