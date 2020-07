“Marcel lo he visto poco, pero los ‘9′ que meten goles pegan en cualquier estilo, pero sobre todo en uno que tenga mucho juego de costado. La Liga llega mucho por los costados, pero debe mejorar los centros, porque si no, no lo podés abastecer. En el caso de Saprissa, ellos desarrollan mucha jugada de área y ahí él es letal, por lo que por ahí hay algo... También Saprissa siento que tiene mejores pasadores para un jugador así; eso no se lo vi a Alajuela ni Heredia”, reflexionó.