“Tiempo después yo estaba prestado en Santos y se da lo de la Liga. A mí antes en la época de Jorge Luis Pinto, él me había buscado y me dijo que me quería tener en el equipo pero me restaban dos años más con Herediano y ellos no me iban a dejar irme, yo por dicha siempre mantuve la puerta abierta hasta que se dio”, recordó.