Cristel Sandí revela por qué regresa a Costa Rica con Dimas Escazú y no con Saprissa Femenino

En el último trimestre del 2023, se confirmó que Cristel Sandí no seguiría su carrera en México. Su regreso a Costa Rica ilusionó a los aficionados del Saprissa Femenino, quienes en redes sociales pidieron su retorno después de que salió de la institución a finales del 2022.

Sin embargo, a pesar de las conversaciones con el Monstruo, Sandí decidió firmar con Dimas Escazú. Según contó, en el plantel tibaseño le hicieron saber que se avecinaba un recorte de presupuesto y no podrían contar con ella.

Esta misma razón llevó a la pérdida de otras jugadoras saprissistas, como Mariana Benavides (seleccionada nacional), Sofía Varela, Marían José Morales, Abigaíl Sancho y Kenlly Villalobos. Priscilla Tapia y Gloriana Villalobos tuvieron que renegociar condiciones para quedarse, ya que la situación las tomó por sorpresa y encontrar otra posibilidad era complejo.

Sandí confirmó que hubo contactos con el cuadro tibaseño. “Obviamente agradecida con la afición de Saprissa porque me arroparon, porque me apoyaron demasiado. La verdad no voy a mentir, sí hubo contactos para volver, se habló y demás, pero no se llegó a ningún acuerdo. Dimas y Saprissa son los equipos que me hacen sentir en casa. Saprissa no pudo, y bueno, Dimas me dio una opción más viable”, afirmó.

“Lo que me dijeron es que iban a recortar presupuesto y que no sería posible mi llegada”, agregó sobre la posibilidad de regresar a la S.

Ahora, la volante se centra en rendir al máximo con el equipo que la vio nacer. La jugadora confesó que está muy motivada con las jugadoras que Dimas fichó, como María José Morales.

“A nivel grupal, siento que las incorporaciones son muy buenas. Siento que tenemos una base sólida. No me costará asumir el rol en el juego. Sé que ya no soy la misma Cristel, tengo que dar un poco más, tengo que aportar más. Sabemos que los más fuertes son Sporting y Alajuelense, pero Dimas dará sorpresas y queremos volver a clasificar”, describió.

Sandí recalcó que el torneo que se avecina será una prueba, ya que todas las señales previas indican que la competitividad podría verse afectada.

“Los torneos han sido diferentes, este será muy atípico por todo lo que está sucediendo. Es muy triste y complicado lo que estamos viviendo, no solo Saprissa, Herediano, todos sentimos un poco lo que está pasando. Al final, la liga es menos competitiva y eso no conviene. Esperemos que se arregle el panorama”, sentenció.

Para la mediocampista, es destacable lo que ha logrado Alajuelense en el fútbol femenino. “Obviamente, a la Liga no hay que quitarle méritos. Han valorado el proyecto y eso trae buenos resultados. Todo el mundo puede ver que ellas dominan junto con Sporting. Ahora, ¿a quién no le gustaría bajarlas? A mí me gusta ser ambiciosa, pero vamos paso a paso y lo primero es clasificar y luego demostrar que podemos competir”, finalizó.

En el 2023, Sandí militó en el Atlético San Luis de la liga de México. Ahora, que vuelve al país, también tiene planes de terminar su educación secundaria para poder ingresar a la universidad y estudiar Educación Física.