Pineda es un buen, promisorio portero. Resulta indignante ver a la canalla, a la barra rojinegra y a sus propios compañeros culpabilizarlo por la derrota. No le peguen al muchacho en el suelo, no sean cobardes, pusilánimes, sañudos: déjenlo siquiera reincorporarse, en lugar de seguir pateando su cuerpo ovillado sobre la gramilla. No escupan sobre él, no lo vejen y escarnezcan: es demasiado fácil y demasiado vil.