- Hospedajes. Se prohíbe a los miembros de la delegación salir de las instalaciones del hotel para realizar actividades que no sean propias de la competición. No podrán hacer visitas a otras habitaciones y cualquier diligencia esencial (compras de mercado, farmacia, etc.), deben ser hechas por un miembro de delegación designado para tales fines. Se deben tomar en consideración todas las medidas de protección y la alimentación deberá ser llevada a las habitaciones.