Principalmente lo hacemos porque esto nos ayuda a controlar la inflación del equipo, a mantener lo que pagamos, los sueldos que pagamos. No nos salimos del presupuesto, en algunos casos nos ayuda a bajar el presupuesto, porque son jugadores jóvenes, jugadores que tienen hambre, que quieren mostrarse y que lo van a hacer en un equipo como el Herediano, que les va a hacer menos complicado llegar a una Selección Nacional. Me llama mucho la atención que un futbolista como Fabrizio Ramírez no fuera a Colombia (Juegos Centroamericanos y del Caribe) con la calidad que está demostrando y sobre todo que ya supera los 40 partidos en Primera División y difícilmente algunos de los que estuvieron en Colombia lo puedan superar.