Conozca al Bryan Ruiz que no se retira y que empieza a forjar su carrera futbolística

Cada vez que decía su nombre en público o en su centro educativo las miradas se posaban sobre él y los murmullos se podían escuchar entre las personas.

Bryan Ruiz es de Alajuelita, juega en el medio campo y aspira a forjarse una gran carrera como futbolista profesional.

Aunque usted no lo crea, esa no es la historia del capitán de la Selección Nacional, Bryan Ruiz González, quien a sus 37 años está a las puertas de su retiro, luego de disputar su tercer mundial mayor, en Qatar 2022. Además fue legionario, campeón con el Twente en Países Bajos y Alajuelense en nuestro país.

El joven a quien nos referimos es Bryan Ruiz Ríos, quien tiene 20 años, debutó en el Torneo de Apertura 2022 en la Liga de Ascenso con Fútbol Consultants y tiene una serie de coincidencias con El Capi de la Tricolor, que van más allá de su nombre de pila, aunque físicamente son muy diferentes.

El primer día que Bryan Ruiz Ríos asistió a la escuela de fútbol de Edson Soto, conoció al famoso jugador que lleva el mismo nombre. Cortesía: Bryan Ruiz Ríos

“Era muy curioso cuando me tocaba presentarme en el colegio o la Universidad de una manera formal. Siempre que digo que me llamo Bryan Ruiz la gente se queda mirando y llama la atención. Además en el plano personal es curioso, porque también hay muchas coincidencias entre ambos”, dijo Ruiz Ríos.

El joven que juega en el mediocampo de Fútbol Consultants, como volante de contención y que actualmente disputa los cuartos de final del Torneo de Apertura 2022 ante Liberia (van abajo 0-3 en la serie, tras el juego de ida), asegura que se siente muy orgulloso de su nombre y que sus padres jamás se imaginaron que al llamarlo de esa manera tendrían una repercusión en su futuro.

“Cuando yo nací, Bryan Ruiz no había debutado en la Primera División. Mis padres me llamaron Bryan porque les gustó el nombre. Cuando yo tenía tres años fue cuando su nombre empezó a ser más conocido en el ámbito futbolístico y mis papás empezaron a asociarlo”, recordó Ruiz.

Bryan Ruiz Ríos formó parte de la Selección Sub 15. Allí volvió a encontrarse con el capitán de la Selección Nacional y con Joel Campbell, en el Proyecto Gol después de un entrenamiento. Cortesía: Bryan Ruiz Ríos

Muchas coincidencias Copiado!

Para el futbolista de Consultants, quien cursa el tercer año de Administración Pública en la Universidad de Costa Rica, hay muchas casualidad entre él y el capitán de la Selección, que de alguna manera han marcado su carrera futbolística, aunque lamentó que nunca estuvieron juntos en la cancha.

“Lo primero es que soy de Alajuelita y vivo en la urbanización La Paz 86, con mis padres Francisca Ríos y Fermín Ruiz, así como mis hermanos. Está muy cerca del Liceo de Alajuelita, donde asistieron Bryan y Yendrick y también ellos vivieron muy cerca de mi casa”, comentó el futbolista de Consultants.

Además hay otras similitudes entre ambos, que van más allá del plano deportivo y que uno jamás imaginaría.

“La primera vez que mi papá me llevó a la escuela de fútbol de Edson Soto, allí estaba Bryan Ruiz, incluso me tomé una fotografía con él, por lo que es muy significativo para mí que el año que él decidió retirarse yo debuté en el primer equipo de la Liga de Ascenso. Me parece igual muy curioso la verdad”, relató el futbolista de 20 años.

Pero también las concordancias se han dado para que en el plano familiar se diera una interacción que ni el mismo jugador de la Liga de Ascenso lo hubiese imaginado.

“Yo estudié en el colegio Genesis Christian School en Alajuelita, donde fui compañero del hermano menor de Bryan, Anthony, quien al principio me molestaba y me decía ‘mi hermanillo’ y vacilaba conmigo por el asunto del nombre. También conozco a su mamá y a su abuelo. Son personas muy agradables y humildes a pesar de la fama de sus hijos”, enfatizó el estudiante de la UCR.

Bryan Ruiz Ríos debutó este año en la Liga de Ascenso, con Fútbol Consultants, con apenas 20 años. Juega de volante de contención. (Jose Cordero)

Incluso el mismo mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018 tuvo la curiosidad de conocer al muchacho que era de Alajuelita y se llama como él.

“Fue gracioso, porque iba para el cumpleaños de una amiga y Anthony me llamó y me preguntó si portaba la cédula de menor de edad. Le dije que sí. Cuando llegué a la casa de Anthony, estaba Bryan, quien me dijo que le mostrara la cédula a ver si es cierto que me llamo como él. Se la mostré y vio que no es un apodo o un invento y que yo nací antes de su debut en Primera”, reveló Ruiz.

Ese día también conoció a Yendrick y al resto de su familia y fue un momento muy agradable porque pudo comprobar que son grandes personas y excelentes profesionales.

“Mi deseo es abrirme campo en el fútbol y que me conozcan más allá de mi nombre. Les agradezco mucho la oportunidad a los profesores Luis Carlos Arias y Cristian Lula Montero, quienes me dieron la oportunidad en el primer equipo, así como a la directiva de Fútbol Consultants. Es un gran reto por delante, pero mi ilusión es forjarme mi propio destino”, puntualizó Ruiz.