Conozca a Julián González, el adolescente de quinto año de colegio que debutó con Saprissa

En este mes cumple nueve años de estar en Saprissa, llegó al club cuando tenía ocho años y hoy con 17, logró hacer realidad un sueño, debutar en Primera División con el cuadro morado.

Es Julián González Montero, adolescente que cursa el quinto año en el Colegio Salesiano Don Bosco y quien el miércoles fue titular en el partido en que Saprissa derrotó 1 por 0 a Guanacasteca.

Julián es lateral izquierdo, pero también se desempeña como central y actuó 70 minutos contra los pamperos.

Luego del encuentro del miércoles, este joven vecino de San Sebastián, recordó cómo llegó a Saprissa.

“Vine con un amigo y prácticamente desde el inicio estuve en una categoría mayor a mi edad, casi siempre jugué con niños en ese momento más grandes que yo y me quedé”, destacó Julián, quien también ha sido seleccionado sub-20, pese a que solo cuenta con 17 años.

"Tengo buen pase entre líneas y también puedo desarrollarme como central o lateral", dijo Julián González, aquí junto a Youstin Salas, durante el entrenamiento del jueves de Saprissa. (Foto Twitter de Saprissa).

Julián comentó que al recibir la noticia de que iba a debutar en Primera lo primero que hizo fue compartirla con sus padres.

“Fue un momento de mucha felicidad, esto es la recompensa al esfuerzo de mis padres, quienes desde niño siempre me han apoyado. Pese a las lluvias, el fuerte sol y las presas, ellos siempre me llevaban a entrenar. Se podía presentar cualquier inconveniente, pero ellos han estado ahí para respaldarme en todo”.

El que Julián tuviera sus primeros minutos en la máxima categoría fue motivo de orgullo en el Colegio Salesiano Don Bosco, que en su cuenta de Facebook lo felicitó.

“Hoy Julián González de undécimo debuta en el fútbol profesional con el Deportivo Saprissa. Nos sentimos muy orgullosos del esfuerzo, disciplina y talento de Julián”, escribieron en la cuenta del colegio y el joven recibió muchos mensajes felicitándolo por el debut.

Julián manifestó que horas antes del partido estaba ansioso, por eso buscó la forma de no pensar mucho en lo que se venía para él.

“Para despejarme un poquito, para no pensar tanto, fui a mi casa a descansar y después vine al estadio con todas las ganas para dar lo mejor”, dijo Julián, quien reconoció que antes de ingresar a la cancha con el equipo lo invadieron un poco los nervios.

“Sentía nervios al entrar cuando iba a la cancha con el equipo. Traté de calmarme al ver un poco el ambiente, la afición y todo alrededor. Luego al tocar el primer balón sentí como un relajamiento. Recordé lo que el técnico me dijo: que diera lo mejor y aprovechara, porque uno no sabe cuándo le toca, sino responder al tener la oportunidad”.

Antes del pitazo inicial, sus compañeros de zaga y figuras de mayor experiencia como Pablo Arboine y Jaylon Hadden se acercaron a hablarle y lo abrazaron.

“Los defensas me dijeron que estuviera tranquilo, que yo sabía qué hacer y la verdad no es nada diferente a lo que he hecho en los entrenamientos”.

Sobre su relación en el camerino con los integrantes saprissistas, Julián destacó que lo tratan bien y que Mariano Torres y David Guzmán siempre están pendientes de aconsejarlo.

“Mariano Torres y David Guzmán son consejeros en el camerino. Ellos me hablaron que estuviera tranquilo y no me presionara. Les hice caso y traté de dar lo mejor”, resaltó el joven morado.

Julián lo hizo bien, los 70 minutos en el campo trató de asegurar el pase cuando tenía el balón y ser solvente en la marca, colaboró en sus tareas defensivas y al salir, la afición lo premió con un fuerte aplauso.