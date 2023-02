¿Por qué no fue al Mundial? Uno de los mejores jugadores de Alajuelense cree saber lo que pasó

Ya lo pasado, pasado. Ese es el pensamiento de Carlos Mora y de Aarón Suárez, luego de esa decepción que se llevaron hace pocos meses cuando no entraron en la lista final de Luis Fernando Suárez para ir con la Selección Nacional de Costa Rica al Mundial de Qatar.

Los dos jugadores soñaban con estar ahí, pero quedaron excluidos, no entraron al avión mundialista y en la actualidad muestran un nivel muy alto en Alajuelense.

En el caso de Carlos Mora, hoy se nota cómodo y con mucha confianza en la cancha. Hasta podría decirse que en la actualidad es uno de los favoritos de la afición.

Se ve justo como cuando apenas se asomaba con el primer equipo de la Liga. Si se compara al Mora de aquel momento con el de la actualidad , hay una coincidencia: Andrés Carevic estaba al frente del banquillo rojinegro.

“No ha sido fácil, he tenido torneos que no han sido como yo esperaba y ahora en este nuevo torneo tengo aspiraciones nuevas, nuevas metas y más trabajo, trabajo extra y duro para echar para adelante”, expresó Carlos Mora.

Ese jugador moldeado en el semillero rojinegro luce distinto y pareciera que es uno de los que tienen sello de exportación. Ya había levantado interés en Moldavia, pero la oferta no resultó tan buena.

Así que espera sin impacientarse para que otros clubes del extranjero se fijen en él. Es creyente de que todo llega en el momento indicado.

Quiere dar ese salto al extranjero, pero asegura que su mayor sueño es hacerlo después de ser campeón de nuevo con la Liga.

Es el equipo de sus amores, solo basta con echarle un vistazo a la fotografía que publicó su esposa, Pamela Mora, en plena gramilla del Morera Soto, justo el día de su boda.

Esta fotografía en el Morera Soto de Carlos Mora y su esposa, Pamela Mora, dio mucho de qué hablar en redes sociales. Foto: Twitter de Pamela Mora

Hoy Carlos Mora no se obsesiona con el futuro. En realidad, trabaja día a día para mejorar y cree que lo demás llegará por añadidura.

“Aún así estando en un buen momento se aprenden demasiadas cosas todavía y hay que seguir por esa línea, mejorando cosas, siempre hay algo que aprender”, indicó.

En los partidos es participativo generando peligro, con pases de la muerte o anotando.

Al consultársele por qué esta Liga hace tantos goles, de inmediato señala a Andrés Carevic como el principal responsable. En eso coincide con buena parte de sus compañeros que cada vez que pueden exaltan la idea de juego y la metodología del argentino.

“Es la idea del profe, que trae una idea muy ofensiva y siempre está ahí afinando cosas, de definición y nosotros ponemos de nuestra parte y estamos teniendo fortuna, estamos haciendo bien las cosas”, aseguró.

Pero al verlo juego a juego, es imposible que no surja la pregunta que propios y extraños se hacían en el momento y que hoy aún no se tiene una respuesta clara.

¿Cómo no fue a Qatar? Cuando la interrogante se le plantea a él directamente, Carlos Mora cree saber lo que pasó.

“Ese torneo fue medio complicado, no jugaba en mi posición (actuaba atrás del lateral, cuando es extremo) y vino el tema de la operación (en la zona abdominal). Pasaron cosillas ahí, pero este es un torneo nuevo y tengo aspiraciones nuevas.

”Al final me recuperé, jugué contra Olimpia la final de la Liga Concacaf y estaba ahí, no habían dado la lista y el profe tomó sus decisiones. No sé por qué, pero el tendrá su porqué”.

Carlos Mora ya pasó la página de Qatar, pero vienen nuevos desafíos y quiere atrapar la atención de Luis Fernando Suárez con sus actuaciones en la cancha.

“Claro que siempre quiero estar en la Selección. Para eso tengo que hacer las cosas bien acá en la Liga, para poder ir y pelear un puesto en la Selección”.

El golpe de verse excluido del Mundial lo hizo más fuerte. Fue como un llamado a tierra, a despabilarse, a saber que si para la próxima vez quiere que eso sea distinto, debía ponerse a trabajar de inmediato.

“Uno está joven y tiene muchas cosas por delante. En el momento claro que es un golpe duro, pero uno está joven y tiene muchas aspiraciones nuevas, muchas ganas y ganas de salir adelante. Ahora en este torneo quiero pelear por eso”, reiteró.

Alajuelense es líder del Clausura 2023 y este domingo visitará a Puntarenas FC, a las 5:15 p. m., en el Lito Pérez.