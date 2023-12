¿Cómo le va a la Federación de Panamá al negociar directamente los derechos de transmisión de los clubes?

La Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) dio el primer paso para negociar los derechos de transmisión de sus ligas afiliadas, según lo establece el artículo 67 del estatuto de la FIFA, y le solicitó a los equipos no renovar los contratos a partir de este mes de diciembre.

La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut) hizo esto mismo en el año 2021. ¿Cómo le ha ido luego de venderle los derechos a la comercializadora Producciones Deportivas Nacionales (Prodena)? Manuel Arias, presidente de la Fepafut, y los presidentes del Tauro y el CAI conversaron con La Nación sobre este tema.

Guardando las distancias entre las ligas, la dirigencia panameña reconoce que el hecho de negociar en grupo los derechos televisivos, fue un buen negocio para la Liga Panameña de Fútbol. El trato se cerró en el 2021 con Prodena y vencerá en el 2026, en todo ese plazo se cancelará un monto de $11,7 millones.

Según Arias, los equipos pasaron de recibir $40.000 anuales a $300.000.

Los dirigentes canaleros dicen tener claro que entre las ligas de ambos países existen muchas diferencias. Ignacio Molina, presidente del Club Independiente de La Chorrera (CAI), dice tener claro que en Costa Rica hay equipos que reciben mucho dinero de manera anual y que eso hace que el panorama pueda ser distinto al panameño, pero cree que el negociar en bloque por medio de la Fedefútbol puede ser beneficioso para el fútbol costarricense.

“El negocio ha sido bueno. El fútbol de Panamá es pobre y no es como en otros países de Centroamérica. No es como allá (Costa Rica) que algunos equipos reciben hasta un $1 millón por temporada, aquí nos ha ido bien a pesar de que no tenemos el apoyo de la empresa privada como otros países.

“Hay partidos en Costa Rica donde se meten 20.000 personas o más. Otros 5.000 o 10.000 aficionados. Acá no, aquí tenemos que disputar audiencia con el boxeo o el baloncesto”, explicó Molina.

Todo bien, pero…

Todo negocio no puede ser perfecto y siempre hay una parte que gana mucho y otra que cede un poco. Álvaro Vargas, presidente de uno de los equipos grandes como lo es el Tauro, señala que la repartición equitativa entre los equipos panameños no es del todo justa, pero no niega que el negocio es bueno en general.

“En Panamá estamos muy por debajo de la media que reciben otros equipos centroamericanos y el dinero que se recibe es igual para todos, no importa el calibre del club, la afición o la cantidad de televidentes. Entonces, los equipos grandes que realizan inversiones mayores, reciben el mismo dinero que todos los otros. Entonces, para unos es bueno, para otros no tan bueno. No sé si llamarlo injusticia, pero es un proceso común.

“Estoy seguro que en Costa Rica esto no se dará, porque la liga tiene otro nivel de desarrollo y de inversión”, comentó Vargas.

La Federación Costarricense de Fútbol iniciará en el 2024 con los trabajos para reglamentar lo que será el plan operativo para negociar de manera conjunta los derechos de transmisión de sus ligas afiliadas.

El Comité Ejecutivo actual decidió tomar la bandera de este tema que resulta espinoso y de actores que defienden sus intereses. FuTV y Tigo Sports se reparten los equipos de la Primera División. TD+ tiene en exclusiva la Liga de Ascenso y la Liga Femenina se ve por las pantallas de Tigo Sports y TD+.

El objetivo de la nueva dirigencia del fútbol es captar más recursos y que se puedan distribuir entre los equipos. ¿Cómo se repartirán? ¿Será por partes iguales? ¿Los grandes tendrán un poco más de recursos? Las respuestas a estas preguntas son prematuras.

El CAI de Panamá fue protagonista en la Copa Centroamericana, perdió en semifinales ante el Real Estelí de Panamá. (Facebook )

Presidente de Fepafut apuesta por repartir fondos de manera equitativa

Manuel Arias, presidente de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), considera que negociar los derechos de transmisión por medio de las federaciones es un buen negocio que se debe repartir de manera equitativa entre todos los clubes.

-- Los estatutos de la FIFA avalan a las federaciones a negociar los derechos de transmisión. ¿Por qué razón dieron este paso en Panamá?

-- Los estatutos de la FIFA establecen que los derechos de transmisión son de las federaciones, de las competiciones que ellas organizan o que avalan. Esta modificación fue hecha para que la Federación pudiera controlar o estabilizar las negociaciones de televisión en los países donde se había desvirtuado, ya que algunas televisoras eran dueñas de algunos clubes, dejando a otros sin fondos o no había una distribución equitativa.

-- ¿A los equipos les va mejor ahora que los negocia la Fepafut?

-- Yo pensaría que siempre hay equipos que piensan que ir solos les podría ir mejor (en la negociación) porque tienen una mejor relación con alguna televisora. Sin embargo, no hay que verlo de manera individual, sino ver el conjunto. Al conjunto le conviene porque nosotros no negociamos necesariamente con una televisora, sino que hicimos un paquete y tenemos una comercializadora. Entonces, la comercializadora lo que hace es vender el contenido; el contenido se le vende, puede ser a la televisión abierta unos partidos, a la cablera otros partidos, pero siempre a través de un paquete conjunto que no se lo venden a un solo grupo, lo venden a diferentes grupos y se cobra de cada uno de ellos. Al final, se hace un paquete y se reparte de manera equitativa entre todas las partes.

”No sé si será mejor o peor, pero lo que sí es que cuando nosotros entramos a la Federación, el derecho de transmisión que se repartía eran $40.000 y ahora estamos por $300.000 al año. Esto todavía sigue siendo poco comparado con el resto de Centroamérica, pero bueno, hace cuatro años era diez veces menos, o sea, que estamos en ese camino y queremos ir creciendo de a poco.

”Pero tenemos que ir creciendo también de manera que nuestros socios comerciales, a quienes les vendemos los contenidos y los derechos de transmisión, vayan viendo que también es negocio porque si después se lo vendes a alguna televisora y a la televisora resulta que no es negocio y descuida o abandona el producto. Ya ha pasado en varios lugares de Centroamérica que alguna televisora o cablera descuida el producto, un equipo o una liga, y entonces queda la Liga en problemas”.

-- Ya que tienen experiencia en este mercado, ¿cree que peda darle un consejo al fútbol tico?

-- Y el único consejo que pudiera darles, a las personas del fútbol tico, y yo no creo que yo soy la persona para darle consejos, creo que el fútbol tico podría darnos consejos a nosotros, ya que la Liga ha crecido mucho más. Pero comercialmente sí considero que la repartición de los derechos debe ser igualitaria, ya sean pocos o muchos. Eso ayudará a la que exista competitividad y lo podemos ver, pues, en la liga más importante del mundo como la NFL, incluso en la Liga Española, se inclinaron en la repartición igualitaria y eso va creando también una mayor competitividad entre los equipos porque también da la esperanza de que cualquiera puede ganar el torneo y eso creo que ayuda al fanático y ayuda a las aficiones.