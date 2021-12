¿Cómo entender la agresividad en el regreso de la afición a los estadios?

¿Herediano o Saprissa? Este domingo habrá campeón nacional y el mensaje para todos es que hay que saber ganar y hay que saber perder. Ricardo Blanco está disponible; mientras que Keysher Fuller debe cumplir tres partidos de sanción. (Rafael Pacheco Granados)

El fotógrafo del Herediano, Luis Eduarte tiene varios puntos de sutura en la ceja, luego de ser herido por un objeto que le lanzaron desde la gradería antes de que se iniciara el partido de ida de la gran final entre Saprissa y el Team. Como consecuencia de eso, el Estadio Ricardo Saprissa fue vetado por un juego.

Keysher Fuller recibió una suspensión de tres partidos porque al analizar el video, el Tribunal Disciplinario lo halló “culpable de realizar gestos obscenos a la afición presente en el estadio”; misma sanción que purgó Johan Venegas por similares manifestaciones en Guápiles contra un aficionado rojinegro que lo había ostigado durante el juego.

El atacante públicamente mencionó en ese momento: “A nadie le gusta que le falten el respeto, creo que el respeto debe imperar ante todo. Si usted quiere criticar el nivel, puede hacerlo, puede criticar al jugador. Hasta el día de hoy me he entregado por la Liga y tampoco voy a dejar..., no de parte de todos, sino de algunos individuos que llegaron a faltarme el respeto y a mi mamá, a mi familia y no lo voy a permitir. Y si tengo que defenderme lo voy a hacer”.

Mientras, Fuller denunció haber recibido insultos racistas en Tibás y el Disciplinario abrió una investigación sobre eso.

La eliminación de Alajuelense provocó que algunos integrantes de La Doce se fueran al palco donde estaban la directiva y los familiares de los jugadores, gritando insultos y provocando todo un caos, luego de que también pasaron lanzando objetos durante el juego.

En medio de los disturbios, Leonel Moreira empujó al periodista de Monumental, Daniel Martínez. El arquero fue castigado con cuatro partidos; mientras que el Morera Soto fue vetado por tres fechas. La Junta Directiva de la Liga tomó el acuerdo unánime de vetar a La Doce.

Con todo lo que ha sucedido, Luis Eduarte reflexiona y dice que resulta incomprensible el comportamiento que se viene presentando con algunos aficionados, después de que se luchó tanto para que regresaran al estadio luego de casi dos años de fútbol a puerta cerrada por la pandemia.

Ahí surge la duda de qué es lo que pasa en el fútbol, porque por momentos da la impresión de que a los jugadores se les olvidó lo que era actuar con público y algunos desde las gradas se pasan de la raya.

El presidente de la Unión Nacional de Clubes de Fútbol de Primera División (Unafut), Julián Solano expresó en charla con La Nación que la mayoría de aficionados ha llegado a apoyar a los clubes, pero unos cuantos generan actos totalmente irregulares y mucho más en una pandemia, donde está claro qué se puede hacer y qué no.

“Cuando se da cualquier acto de violencia en los estadios o de discriminación, nosotros lo reprochamos, no importa en qué estadio se dé o la afición que sea”, apuntó Julián Solano.

Aclara que no quiere que suene a excusa, pero él analiza que el regreso de los aficionados se está dando en una etapa donde normalmente los ánimos están más calientes, con mayor efervescencia.

“Siempre en las semifinales y en la final los aficionados tienen algún comportamiento efervescente que no justificamos. Lo que estoy diciendo es que coincide el regreso de aficionados con esta etapa, en la que tienen expectativas muy altas y a veces un grupo pequeño hace actos que nosotros reprochamos”.

La seguridad. Para partidos considerados de alto riesgo, que es un calificativo que incluye clásicos o instancias finales, siempre se hace un congresillo de seguridad y Solano explica que ahí siempre está presente un representante de la Fuerza Pública.

“Nosotros nos basamos en las recomendaciones que hacen ellos. Lógicamente va en función de la cantidad de aficionados que se espera, porque no es lo mismo tener un estadio lleno que tenerlo al 40%”, detalló el jerarca de la Unafut al consultársele sobre la cantidad de personeros de seguridad que son contratados por los clubes.

“Es una situación que ahí mismo se discute en el congresillo, ahí se da a conocer por parte del club casa cuál es el plan de seguridad y dentro del plan está cuántos agentes de seguridad privada deben existir, a qué hora va a llegar el bus del equipo casa y del visita. Cuando están concentrados, a qué hora salen del hotel; se coordina con Tránsito la salida de los equipos, todo eso se hace en el congresillo de seguridad”.

Con eso, todo debería estar bajo control y dice que la Unafut insiste en que los aficionados tienen que comportarse adecuadamente porque la pandemia no se ha acabado y no hay que hacer aglomeraciones en los estadios, ni en los hoteles.

Reglas claras. Solano asegura que la mayoría de aspectos de los protocolos se han cumplido y que las irregularidades se pasan al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol para que se sancione lo que sea pertinente.

“Nosotros hacemos acciones preventivas y esas son las más importantes, que se coordinan con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio de Salud y con el Ministerio del Deporte y se le advierte al club todo el protocolo que debe seguir. Esas son las acciones preventivas. Si a pesar de eso se dan situaciones irregulares deben ser sancionadas”.

Por ejemplo, los clubes ya saben cuál es el plan operativo para el partido de este domingo en el que Herediano o Saprissa se coronará campeón y que el equipo casa sabe cuáles son las condiciones en que debe estar el estadio y cómo deben actuar sus aficionados.

“No es que nos interesa solo sancionar, no. Ojalá no se diera ninguna situación irregular ni agresión física, ni discriminación, ni rompimiento de protocolos sanitarios. Nosotros hemos hecho todos los esfuerzos a través de reuniones con los clubes para que eso no se dé, pero lamentablemente siempre hay aficionados que en la euforia cometen actos irregulares y por eso es que hay que proceder a las sanciones”.

A falta de tan solo un partido para que concluya el Apertura 2021 de la Liga Promerica, el presidente de la Unafut recuerda a los aficionados que el fútbol debe disfrutarse como la actividad deportiva que es.

“Habrá un equipo ganador, un equipo perdedor. Hay que saber ganar, hay que saber perder y el fútbol no da para la violencia de ningún tipo, ni en el estadio, ni en el ámbito familiar, ni en el ámbito laboral. Simplemente es un resultado, es un campeonato, que debe celebrarse mesuradamente en este momento de pandemia y luego vendrá otro campeonato”.

Julián Solano recalca que es fútbol, un deporte que no se acaba este domingo, sino que continúa, como ha pasado en el país desde 1921, cuando empezó a disputarse el campeonato nacional en Costa Rica.

El fútbol no para y el aficionado debe comprender que si su equipo no obtuvo un campeonato, el 12 de enero empezará otro y de nuevo habrá una oportunidad para ir en busca del título.