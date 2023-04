¿Cómo debe ser el nuevo gerente deportivo de Alajuelense? Liguistas dan llamativas respuestas

Liga Deportiva Alajuelense y Antonio Solana separarán sus caminos al concluir este torneo. Fue un acuerdo mutuo entre el club y el español.

¿Cómo debe ser el sucesor de Solana en la gerencia deportiva de la Liga? ¿Tiene en mente el nombre de algún candidato en específico para ese cargo?

Antonio Solana se marchará de Alajuelense una vez que finalice este campeonato. (Jose Cordero)

Esas consultas se plantearon a través del canal de Telegram AlajuelenseLN, una herramienta de La Nación en la que están suscritas más de 1.800 personas.

LEA MÁS: Alajuelense pactó otro movimiento inesperado

Quienes se apuntaron en este ejercicio de opinión, cumplieron la dinámica de enviar su criterio mediante un correo electrónico.

Veamos las respuestas:

David Rojas: “En mi criterio, el sucesor de Antonio Solana debe ser alguien que conozca el medio, con ideas frescas, con conocimiento y preparación en el área de gestión deportiva, pero principalmente que conozca qué significa Liga Deportiva Alajuelense y la importancia que tiene para sus aficionados. Que sea líder y sea ganador. ¿Mi candidato?... Pablo Daniel Antonio Gabas, el último líder, el último capitán”.

Eliézer Henríquez: “Me parece como opciones a Javier Delgado, porque es liguista, está bien preparado y ha adquirido experiencia. El otro es Rolando Fonseca, porque a pesar de no ser 100% liguista, siempre defendió a la Liga con pundonor”.

María Hernández: “Sé que posiblemente vaya en contra del criterio de la mayoría, pero a mí definitivamente no me gustaría ver en mi equipo a nadie que se haya dedicado a destruir en micrófonos más que a construir, en estos tiempos difíciles. Debería ser alguien con contactos, que tenga experiencia en ese campo, que quite a quien tenga que quitar y que ponga a quien sea, sin importarle nada más que el bienestar de la Liga. Y si esas características son las de un extranjero, bienvenido sea”.

Migue S: “De acuerdo a lo hecho en este tiempo, donde el gerente deportivo ha sido extranjero y los resultados no son lo esperado, considero que debe ser costarricense, que conozca el entorno y sobre todo al Alajuelense, no importa que no sea liguista, pero sí capaz de hacer una buena gestión y que tenga hambre de triunfo. ¿Nombres? Rodrigo Kenton, Carlos Watson, Javier Delgado y Rolando Fonseca”.

Jean Zúñiga: “El nuevo GD debe ser alguien que conozca el medio. Ya no más inventos de gente de afuera que viene a ver cómo es el ambiente y a empezar de cero. Tenemos que tener a alguien con carácter, responsable y con ganas de trabajar. Al igual que en el banquillo pero lamentablemente Carevic parece que va a seguir. Mis candidatos son Rolando Fonseca y Javier Delgado”.

Camila Arce: “A mí me encantaría que sea Bryan Ruiz, pero no sé si el capitán esté listo para darle el sí a la Liga ya, fuera del verde. He leído que quiere prepararse más, pero podría pensarlo. Experiencia tiene, conoce todo y estaríamos en buenas manos”.

Josué Chaverri: “Opino que debe ser alguien con mucho carácter, personalidad, conocido y de respeto en el medio futbolístico y principalmente de respeto en la afición y entorno liguista. De amplia experiencia en fútbol de Primera División, ligas menores y actualizado en fútbol internacional. Habiendo dicho esto, hay alguien que calza a la perfección, que es don Rodrigo Kenton. Fue asistente en la era de Jorge Luis Pinto, llevó a las Olimpiadas a nuestra Selección Juvenil con gran suceso, fue seleccionador nacional, casi nos clasifica al Mundial y lleva muchos años siendo asesor de la FIFA. No veo otro con mejor palmarés. Como segunda opción veo interesante a Ronald Gómez, en caso de que no pueda ser don Rodrigo”.

José Alberto Monterrosa: “Con respeto estimo que el nuevo Director Deportivo debe ser una persona cercana al gerente general, para una mejor coordinación en todo. Debe conocer mucho el medio interno de jugadores, porque él será el encargado de negociar. Además, muy buen comunicador hacia los medios y gran conocer del mercado internacional, por si se necesita un jugador extranjero. Quizás, estilo Jafet Soto, sin la prepotencia de él. Por último, pensar en un jugador con corazón rojinegro que reúna esas condiciones, que lo quiera la afición. Ya es hora de dejar de perder, hay que traer gente ganadora , exigente y de carácter”.

Gustavo Jiménez: “Pienso que debe asumir la gerencia deportiva algún exdirectivo o exjugador de la casa. Necesitamos alguien que sea de identidad alajuelense, pero que tenga experiencia gerencial. En un mercado donde los fichajes van y vienen necesitamos alguien de protección que apueste por las ligas menores y que tenga un norte claro sobre posibles fichajes de peso, que aporte al equipo, no que solamente impliquen un gasto económico. Pienso que un nombre es Pablo Antonio Gabas. Otro de más colmillo es Rolando Fonseca”.

Rónald Valverde: “Que conozca la institución, Pablo Gabas puede ser”.

Mariela Tristán: “Este es quizás el puesto más importante en la estructura deportiva. Es la persona que será el jefe de los jugadores y el cuerpo técnico. No es poner alguien solo porque en su momento fue jugador. En redes sociales veo que proponen a personas que se han mostrado en contra del proyecto en todo momento y eso no tiene ningún sentido. Una cosa es que critiquen cuando corresponde, otra que todo lo vean mal, como ha pasado. Tampoco es sensato pedir un tico argumentando que ya no más extranjeros. ¿Qué tiene que sea un extranjero si realmente viene a hacer su trabajo como Dios manda? Ojalá nuestra Junta Directiva tome la mejor decisión y no se deje influenciar por lo que decimos los aficionados en redes sociales”.

Jonathan Díaz: “Si es tico o es extranjero me parece irrelevante. Ojalá fuera de afuera y resulte ser de la línea de Iván Mraz. A partir de él vimos una transformación en la Liga y seguramente a muchos se les olvidó que venía de afuera, que metió en cintura a muchos jugadores”.

Ana Cortés: “Ya Luis Diego Arnáez anduvo por ahí en el CAR. ¿Quién quita y el Flaco nos funcione ahí”.

Rafael Palomo: “Sinceramente toda escoba barre bien y la mayoría de las veces mejor. Felicito a nuestro presidente, Joseph Joseph por pensar en la reestructuración, incluyendo al Gerente Deportivo. ¿Cómo debe ser el sucesor de Antonio Solana en la gerencia deportiva de La Liga? Que conozca el medio nacional pero también tenga experiencia en asuntos y relaciones internacionales. Que tenga excelente capacidad de negociación. Que haya sido jugador es un plus y que haya sido un buen jugador y exitoso. Persona de excelente reputación. ¿Tengo en mente el nombre de algún candidato en específico para ese cargo? Nadie que en cualquier otro equipo nacional o internacional haya sido removido especialmente por ser un fracasado. Puede haber excepciones. Rolando González y Pablo Antonio Gabas me parecen excelentes prospectos. Con estudios complementarios universitarios, maestrías, etc, es un plus. Ningún empírico”.

Jessenia Guzmán: “Quien quiera que venga que empiece bien y asegure la continuidad de Suhander Zúñiga. Hemos sufrido en exceso con los laterales y poco se habla de que él fue un verdadero acierto de Antonio Solana”.

Melanie Villegas: “Yo lo que quiero decir es que le aplaudo de pie a Joseph Joseph por los cambios que está haciendo. A Dios gracias se pudo poder en orden todo, se hizo la votación con su elección como presidente en forma se le quitaron trabas al mismo equipo que amamos. Ya él pudo empezar a trabajar. Quien sea escogido como el sucesor de Solana será el mejor, extranjero o nacional, eso es lo de menos. Aquí estamos viendo cambios y eso como aficionada yo lo agradezco. Ahora, también quiero ver a nuestros jugadores y a nuestras jugadoras respondiendo en las instancias finales que se acercan”.

Carlos Ortiz: “Sin faltarle el respeto a nadie, pero pienso en opciones nacionales y nadie me convence. Yo apostaría por un extranjero, que tenga currículo, pero también que sepa moverse en estos lares”.

Orlando Torres: “Me encantaría el perfil de alguien que no le tema a robarle un jugador a otro equipo, que salga a defender a la Liga cuando la atacan sin razón. Que se exprese cuando queda en evidencia los tratos diferentes en la misma prensa, porque solo recordemos todo el despliegue mediático que se dio cuando Marco Ureña estaba con nosotros y cometió un error, en su rato libre”.

Milton Artavia: “Veo a mucha gente obsesionada con que sea nacional. ¿Por qué? Hasta las selecciones nacionales están en manos de extranjeros a ver si acaso se hace algo. No es un asunto de ser tico o de afuera, es de currículo y de las necesidades que se requieran”.

Jeannette Espinoza: “Me parece que debe de ser alguien que sienta los colores del equipo, si Pablo Antonio Gabas está preparado para ese puesto, él debería de ser el gerente, ya que él lleva esos colores en su corazón”.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo.