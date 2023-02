Comisaria herida en clásico Saprissa vs. Alajuelense: ‘Al inicio sentía un poco de cólera’

Cada vez que Elieth Artavia se ve ese apósito que lleva en la frente mientras su herida termina de cicatrizar le recuerda la lamentable situación que vivió el viernes pasado en el Estadio Ricardo Saprissa.

El clásico entre Saprissa y Alajuelense acababa de terminarse con un marcador de 1 a 1 y algunos aficionados molestos lanzaron objetos a la cancha.

Una moneda de ₡500 tirada desde las gradas impactó a Artavia, quien fungía como la comisaria titular del clásico. Al recibir el golpe, de forma automática empezó a derramar sangre.

Esa es la razón por la que el Tribunal Disciplinario vetó la ‘Cueva’ por una fecha, al aplicar lo que dice el reglamento.

“La verdad me siento bien, estos días han sido buenos para recuperarme. He estado cuidándome a nivel de la herida, echándome algunas cosas para que no se me infeccione. Creo que evolucioné bien y ya me siento más tranquila”, expresó Elieth Artavia en declaraciones difundidas por el departamento de comunicación de la Unafut.

Ecuánime y sensata, la comisaria desearía que una situación así no se presente más.

“Después de lo que pasó el viernes siento que hay cosas que podemos ir trabajando y más que todo la conciencia. Al inicio sentía un poco de cólera, de frustración, pero yo creo que con el paso de los días veo las cosas de un abordaje más positivo, sobre las cosas que podemos sacar de lo que pasó el viernes”.

Quienes están en la cancha en un partido de fútbol tienen una misión, todos tienen alguna función que cumplir y aunque es claro que nadie está exento de que le pase algo, lo ideal es que no sea así.

“La intención es ir al estadio, los juntabolas van en su función, nosotros como comisarios vamos en nuestra función, los de seguridad van en su función, los jugadores van en su función de dar un espectáculo. Yo creo que nadie que esté dentro de la cancha merece recibir un lanzamiento de objetos. Es un tema respeto”, afirmó Elieth Artavia.

Contó que tras lo sucedido, la llamó el gerente general del Deportivo Saprissa, Gustavo Chinchilla.

“Me preguntó que cómo me sentía, que muy apenado, que están ahorita con las redes sociales más enérgicos para que los aficionados traten de no incurrir en el lanzamiento de objetos y también incluso hasta me habló de tomar algunas medidas de instalar más cámaras para poder identificarlos. Al final sabemos que no es toda la afición, pero es algo que afecta la identidad de un club y también la parte de seguridad del club”, citó.

El mensaje de Elieth Artavia, la comisaria agredida en el clásico

En aquel momento de angustia, susto, cólera y frustración, se sintió acuerpada por todas las personas que se preocuparon con lo que le pasó y se siente muy agradecida con los doctores de Alajuelense y Saprissa, Jorge Slon y Allan Soto.

“Después del partido me fui al camerino, los dos me atendieron muy bien, tanto Allan como Slon, me hicieron las suturas, me pusieron anestesia. La verdad que fue una atención muy inmediata y eso fue muy positivo, que ya sabemos si pasa algún incidente en el estadio, ahí vamos a tener a los doctores de los equipos que nos están dando el soporte como tiene que ser”, finalizó.