Comienza la subasta por Keylor Navas: en Inglaterra informan que el West Ham está en la pelea

Keylor Navas jugó con la Selección Nacional el repechaje a Qatar 2022. (KARIM JAAFAR/AFP)

Keylor Navas sigue siendo noticia en el mercado de fichajes. Aunque en principio todo hacía indicar que el Nápoli de Italia era el club que mostraba interés real por el nacional, ahora en Inglaterra informan que un nuevo plantel quiere sí o sí al mundialista de Brasil 2014 y Rusia 2018.

El cuadro del West Ham United de la Liga Premier es el equipo que estaría dispuesto a hacer una mucho mejor oferta que los italianos para ganar la carrera por exportero del Real Madrid y actual jugador del PSG francés.

Según reportan medios ingleses como The Sun , el portero nacional sería la opción para meterle más peso a un arco que cuenta con Alphonse Areola, portero francés.

“West Ham está dispuesto a pagar más que Napoli por Navas, por lo que podría estar ganando la batalla”, informó el rotativo inglés.

Keylor entra en la recta final del mercado de fichajes con dos pretendientes: el Napoli y el West Ham.

El Napoli lo ve como una prioridad, ya que necesita un líder en el campo y Luciano Spalleti ha pedido a Navas para que cumpla esa función.

Sobre el cierre llegó el West Ham a meterse en la pelea. Este club es dirigido por el entrenador David Moyes. También cuenta con hombres como Pablo Fornals, exjugador español del Villarreal.

El West Ham es un equipo de media tabla en Inglaterra, el cual normalmente pelea por acceder a torneos europeos. En su palmarés posee tres trofeos de la Copa FA y además una edición de la Community Shield.

Las relaciones entre PSG y West Ham son buenas, ya que acaban de cerrar el pase del lateral Thilo Kehrer. El defensor dejó París para llegar al club inglés en un anuncio hecho por el París en sus redes sociales.

El futuro de Navas se encuentra en el aire luego de que su propio entrenador, Christophe Galtier, diera a conocer a finales de la semana anterior que el nacional no había aceptado ser el suplente de Gianluigi Donnarumma.

“Mi posición ha sido muy clara. Quería ser transparente al nombrar a Gigio (Donnarumma) número 1 y a Keylor número 2. No puedo juzgar si Keylor es mejor o no. No tengo cómo juzgar eso”, dijo.

Todo hace indicar que el siguiente paso en la carrera del guardavallas tico estaría en la Serie A de Italia o la Liga Premier de Inglaterra.