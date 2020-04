Una revisión de las declaraciones y notas de los diferentes actores en este tema refleja innumerables contradicciones y preguntas sin respuesta. Un par de ellas serían: ¿Por qué si Fernández llegó a tomar la administración de Grecia, nunca vino al país? ¿Por qué el mexicano no ha reclamado los dineros que supuestamente su amigo Jafet Soto pagó por una sociedad sin licencia? ¿Y Soto no ha solicitado devolución por la compra que hizo a González? ¿Y a qué se debe que Jafet no le cobre al inversionista azteca por la plata que le prestó y la considere incobrable? ¿Si la negociación era con los mexicanos, y Jafet solo fue mediador, porque Cristian González, en septiembre anterior denunció al periódico Mi Tierra que la venta de acciones se pretendía hacer con una sociedad de Yanury Morales, la asistente de gerencia y de junta directiva del Herediano? (En esa ocasión no quiso vender y lo hizo un mes después).