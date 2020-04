Solo Fútbol (solofutbol.cr.com), 10 de enero 2020: “El 19 de octubre del 2019 (el mismo día que Salazar y Campos tomaron sus puestos en la co-administración de Grecia) Juan Carlos Retana, actual co-administrador de Herediano, declaró en un entrevista a YashinQuesada.com que la co-administración de Herediano no tenía ningún vinculo con la co-administración del cuadro griego (...)”. En la entrevista, Retana declara: “No, no, no. No se puede. Ni un convenio ni nada, ni ninguna negociación con Grecia (...)”. Comunicado de prensa de Herediano, 19 de noviembre 2019, Jafet Soto: "Tenemos un convenio de cooperación deportiva con el Municipal Grecia, el cual incluirá, el préstamo de jugadores, asesorías y capacitaciones en el tema deportivo. Dándole así un soporte a Fuerza Griega por parte de Fuerza Herediana”.