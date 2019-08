“Cuando hablamos con Alajuelense sobre Jurgens ellos nos solicitaron que no los enfrentara. Insistimos en ese momento de la negociación, pero Alajuelense no lo permitió. La única forma que nos lo prestaran era que no jugara contra la Liga. No hay forma de que juegue, está escrito en el contrato de préstamo. Tampoco es que podamos pagar una indemnización para que juegue, la indemnización viene por otra cosa, pero no por eso”, manifestó Leonardo Vargas, presidente de los centenarios.