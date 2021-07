Cinco rapiditas a Armando Alonso

| /LA NACIÓN

1 ¿Por qué le ha costado tanto consolidarse en Saprissa?

Creo que tuve menos oportunidades. Cuando llegó el momento de jugar, en mi posición había muchos otros jugadores que tenían buen nivel, algunos incluso eran seleccionados. Por eso me fui para otro equipo (Cartaginés) para tratar de tomar ritmo y volver aquí con más fuerza.

2 ¿Siempre tuvo confianza en que se le iba a dar nuevamente la oportunidad?

Siempre trabajé para esperar el momento en que se me diera esa oportunidad. Uno tiene que estar listo, aprovecharla.

3 ¿Qué representó su paso por Cartago?

Fue el momento de la verdad. Yo lo tenía claro, sabía que tenía que ir de todas, todas. Tenía que jugar para poder regresar a un equipo grande. La mentalidad era ser titular en Cartago, porque de otra forma no me iban a poder ver.

4 ¿En qué tuvo que mejorar durante este tiempo para volver al Saprissa?

La mentalidad. Hay que creérsela, saber que uno tiene las condiciones para estar ahí. Aprender movimientos de los compañeros, porque este equipo tiene una base consolidada con un ritmo de juego que todos conocen.

5 A lo largo de su carrera ha desempeñado varias posiciones. ¿En cuál de los puestos se siente mejor?

Últimamente me he sentido mejor de lateral, me gusta jugar por la banda, por fuera. En Cartago me tocó jugar por dentro, como un segundo contención.