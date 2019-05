“Hay algo muy particular de nosotros los jugadores, yo no tengo que hacer goles para jugar bien. Obviamente que sí me gusta hacer anotaciones, dar asistencias y en esa situación particular no se me estaba dando, pero estaba tranquilo, sabía que iba a llegar y llega en el mejor momento, creo", manifestó el futbolista, que en este mes cumplirá 35 años.