Christian Bolaños tiene razón: la crisis de Saprissa se soluciona fácil en torneo sin exigencia

Nadie puede negar que Saprissa está inmerso en una crisis en el Torneo de Clausura 2022, al punto de que hasta llegó ubicarse de último y actualmente ocupa la posición nueve de 12, con un rendimiento de apenas el 38%. Es más, el propio técnico Iñaki Alonso se tambalea y parte de la afición se manifestó en su contra, en el gane ante Guadalupe 2 a 1, este domingo.

[ Un Saprissa sin goleador mira otra vez al delantero que no se rinde por nada ]

Sin embargo, si se ve la tabla con detenimiento es fácil detectar que la zona de clasificación está a solo cuatro puntos de los morados (San Carlos ocupa el cuarto puesto con 12 unidades). Es decir, que con dos partidos más ganados al hilo y algún pequeño traspié de los de arriba, los tibaseños podrían meterse en zona de clasificación, epese a lo caótico que ha sido su inicio de temporada.

Incluso, hay que darle la razón a Christian Bolaños, quien dijo que uno de los factores que hace fracasar al fútbol tico a nivel internacional es que el campeonato local no exige; por ende, un equipo como el Monstruo puede empezar pésimo y de igual forma reponerse y ser campeón.

“El campeonato nacional no te exige lo que es el nivel internacional, al jugador no le ayuda eso y se nota cuando va a la Selección, no es algo nuevo. Lo tengo claro: el jugador nacional tiene que aspirar a irse al extranjero, pero de aquí a que en Costa Rica se tengan facilidades como las que tienen equipos como Alajuelense van a pasar bastantes años. Estamos retrasados en eso y cuando jugamos partidos internacionales salen todas las deficiencias que tiene el tico”, aseguró Bolaños tras la eliminación ante Pumas.

El volante de Saprissa Jimmy Marín fue una de las figuras en el gane ante Guadalupe, en la fecha ocho del Torneo de Clausura 2022. Marín anotó en el triunfo 2 a 1. (Jose Cordero)

No se trata de tapar las falencias de una S, el cuarto equipo que más goles recibe en el certamen (10 en siete partidos) y co una ofensiva que es sétima en cantidad de anotaciones conseguidas (ocho).

Mucho menos hay que dejar de lado que en la Liga de Campeones de Concacaf el Monstruo no pasó de la primera ronda y aunque compitió en la ida y aguantó en 75 minutos de la vuelta, luego se derrumbó y terminó fuera con un contundente 6 a 3 en el global.

No obstante, el líder Alajuelense únicamente tiene siete unidades más que Saprissa (15 contra ocho) y los rojinegros suman un partido más. Es por esto, que los propios jugadores claman para que no quiten a Iñaki Alonso y le den continuidad.

[ Iñaki Alonso: ‘Trato de cambiar los pitos de los Iñaki fuera, por los aplausos’ ]

“El profesor Iñaki ha venido haciendo un gran trabajo. Es un entrenador del cual podemos aprender mucho, tiene una buena metodología. A veces es difícil hacer todo lo que el profesor quiere, hay que ir adaptándose a él, pero ha venido con mucha humildad y ganas y vamos a hacer todo lo posible para respaldarlo”, señaló Ariel Rodríguez.

Aunado a este voto de confianza del plantel, Iñaki apunta a levantar con la recuperaración de piezas importantes como Kendall Waston y Ricardo Blanco, ambos en la última fase de su rehabilitación.

“Ese cierre de filas es algo que te llega. Lo único que te da es satisfacción, orgullo por tu trabajo. Cuando no haces las cosas bien o le faltas el respeto a los jugadores, o no están contentos todos saben lo que pasa. Jimmy (Marín), por ejemplo, la ha pasado mal, pero anotó en la segunda opción que tuvo. En Saprissa nos cuidamos unos a otros, hay exigencia y presión y si algo se hace mal, el responsable soy yo”, destacó Alonso.

Los morados visitarán a Jicaral este miércoles a las 3 p. m. y el domingo se medirán al Sporting FC en el Cuty Monge, en dos compromisos que pueden ser su trampolín o sepultar al propio estratega.