Christian Bolaños pone de ejemplo a Alajuelense al decir cómo podría mejorar el fútbol de Costa Rica

Las derrotas y eliminaciones de equipos de Costa Rica en la Liga de Campeones de Concacaf siempre traen consigo más preocupaciones sobre el nivel del fútbol nacional y qué se debería cambiar para superar a los equipos de México, aunque últimamente a esa lista también se suman algunos de Estados Unidos. Para Christian Bolaños hay varios factores, los cuales se notan desde hace tiempo.

El futbolista de Saprissa no está descubriendo el agua tibia. De acuerdo a sus palabras, los problemas de los equipos ticos se vienen acumulando desde hace mucho tiempo y las soluciones también son conocidas, mas no se han aplicado como se debería. En medio de ese análisis, el morado pone de ejemplo a Liga Deportiva Alajuelense.

Bolaños ve la infraestructura como un arma determinante para desarrollar promesas y que luego estas puedan dar un salto de calidad hacia el exterior.

“Yo lo tengo claro, el jugador nacional tiene que aspirar a irse al extranjero; de aquí a que Costa Rica y todos los equipos tengan facilidades como las que tiene ahorita Alajuelense van a pasar bastante años, estamos atrasados en eso, cuando jugamos partidos internacionales es cuando salen todas las deficiencias del jugador tico, a pesar de que tiene cosas buenas, por eso muchos se van al extranjero”, señaló el jugador de 37 años.

Recordó que los tibaseños son los únicos que han ganado la Liga de Campeones de Concacaf y que debería de preocupar la cantidad de tiempo -17 años- que ha pasado desde entonces, porque es una señal: “El fútbol nacional viene acarreando esto hace años”.

Con ese panorama y con las herramientas disponibles, el volante volvió a retirar su satisfacción por el trabajo realizado ante Pumas, pese a un marcador abultado (6-2 en el global). Desde su punto de vista, esos números no necesariamente reflejan el trabajo del Monstruo.

“Siento que estuvimos cerca con las armas que tenemos, que en el papel y afuera vemos la realidad al competir contra los mexicanos: la parte económica, las canchas de entrenamiento, los jugadores que contratan... Nosotros contratamos jóvenes, algunos que estaban en segunda división. Y fue bueno e interesante verlos plantando cara, el equipo estuvo cerca de poder clasificar. Pumas estuvo bastante incómodo, sentíamos que podíamos lograr el pase, pero en los últimos 15 minutos, por insistir, el equipo se desordenó y pasó lo que pasó”.

“Al final el marcador es bastante abultado y mancha un poco lo bueno que hicimos durante 75 minutos; es la realidad; para competir internacionalmente se necesitan otras cosas y Costa Rica no las tiene en este momento”.

“El campeonato nacional no te exige el nivel internacional. Al jugador nacional no le ayuda eso y se nota cuando va a Selección. No es algo nuevo, es alarmante el 4-1 pero debemos ver cómo se dio el 4-1. Nadie decía que Saprissa iba a jugar de tú a tú ante Pumas, por eso venimos tranquilos porque hicimos lo humanamente posible, con las armas que tenemos, con el formato del torneo nacional, con la intensidad que hay acá, y pelearle al Pumas, que es de los grandes en México... Sin ser un jugador que le gusta perder, salgo satisfecho por lo que hizo el grupo”.