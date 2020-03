Todo tiene su momento. Por ejemplo, con Óscar Ramírez yo no había jugado un solo partido en Costa Rica, pero él me llamó y me dijo que me necesitaba. En ese momento dije que debía prepararme para ver si me llamaban, así que lo hice bien en Saprissa y fui convocado, pero él me llamó. Ya no tengo 20 años, voy para 36, fui a tres mundiales y me siento muy bendecido.