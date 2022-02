Christian Bolaños expone su defensa para respaldar a este Saprissa y a Iñaki Alonso

Si hay una voz autorizada en el Saprissa para explicar lo que pasa con el equipo, fuera de la Liga de Campeones de Concacaf y penúltimo en el torneo local, es Christian Bolaños. El jugador más veterano del plantel (37 años) dio la cara luego de la eliminación ante el Pumas en el certamen del área (6 a 3 en el global) y expuso su defensa del equipo.

[ Saprissa cayó de la forma menos merecida ante Pumas ]

Bolaños considera que hay que darle mérito al equipo por la ida en la Cueva y más por el duelo de vuelta ante los aztecas, ya que a su parecer tuvieron 75 minutos a muy buen nivel, aunque luego se desmoronaron hasta caer 4 a 1. Para el experimentado jugador el trabajo del técnico Iñaki Alonso es bueno y a su criterio, es muy positivo que los jóvenes del equipo levantaran la mano en un momento crítico.

“En nuestro país algunas veces se olvida, pero recalco que tenemos jugadores jóvenes, que apenas llegaron y están jugando estos partidos por primera vez en su vida. Salgo orgulloso con el equipo, porque por muchos tramos tuvimos ahí al rival, pero nos faltó un poco de calma. Hast aque los jóvenes no tengan estos partidos, no sumen más minutos en este tipo de eliminatorias, no se puede cerecer. Los nuevos levantan la mano e hicieron las cosa bien contra Pumas, pero no se pudo, nos vamos tristes y debemos mirar para el frente”, manifestó Christian.

El referente tibaseño tuvo un apartado especial para el entrenador al destacar que: “Si analizamos el por qué pasan cosas, a lo interno lo sabemos, pero afuera muchas veces no se entiende, porque viven de resultados y así es el fútbol, lamentablemente. El trabajo que hace el profesor y el cuerpo técnico es bastante bueno y nos gustaría que se reflejara más en los resultados, pero nos toca vivirlo de esta manera. No vamos a bajar los brazos, somos un equipo con temple, que sabe mantener la calma y más que prometer cosas, hay que pasar la página y ganar el siguiente partido. Esto nos queda como enseñanza y hay que aprender”.

El volante de Saprissa Cristian Bolaños tuvo un nivel muy destacado ante el Pumas de México, al marcar dos goles en los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

Más allá de los argumentos del “2″ del Monstruo, la realidad dicta que en el Clausura 2022 el rendimiento del estratega español es del 28% (5 puntos de 18), en la Liga de Campeones de Concacaf no pasó de la primera ronda y si se ve el desempeño global de la gestión es aún más complejo todo.

Alonso únicamente ganó cinco de los 17 compromisos que dirigió hasta ahora, mientras que empató cuatro y perdió ocho. Es decir, que los números no están de su lado.

“Sacar conclusiones en caliente es complicado, más cuando el marcador es tan abultado. No se puede decir mucho, pero vamos a mirar a lo interno porque hay cosas que se hicieron muy bien y al frente teníamos un rival muy fuerte... Hicimos lo humanamente posible para mantener la ilusión en el partido. Queríamos competir, se mantuvo un plan de juego, la idea que plantó el profesor en la semana y cuando se cometen estos errores en los detalles, este tipo de rivales te lo cobran. Nos vamos con la sensación de que tuvimos la serie ahí muy cerca por muchos lapsos del partido, pero lo que queda es felicitar a Pumas y nos toca cambiar de chip”, añadió Christian.

[ Ni la goleada ante Pumas le quita la fe a Iñaki Alonso en Saprissa: ‘El equipo se va a levantar’ ]

Para la vuelta en el estadio Olímpico Universitario los jóvenes que estuvieron en la titular del Saprissa fueron: Kevin Espinoza (25 años), Ryan Bolaños (23), Gerald Taylor (20), Wálter Cortés (22) y Jimmy Marín (24). Mientras que Víctor Medina (21) entró de cambio en el minuto 82.

Bolaños considera que este momento crítico que atraviesan es un crecimiento que dará frutos más adelante y lejos de venirse abajo, enfatizó en que él se pone al frente de todos como ejemplo.

“Repito, que teniendo tantos jóvenes que juegan por primera vez estos partidos, pues estuvimos 75 minutos con la serie abierta. Se cometieron errores que nadie quiere, pero somos humanos y hay que pasar por esto. Lo digo porque soy el más viejo del equipo, tuve que pasar por estas experiencias para luego tener otros momentos más dulces. Me voy tranquilo y con la cabeza en alto”, finalizó.