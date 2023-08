Chirinos encantado de vivir en Costa Rica y de las comodidades que le ofrece Saprissa

Tiene solo dos semanas de vivir en Costa Rica, pero habla maravillas del país. Ya conoce bien las principales calles, le agrada la comida y se siente realizado.

El catracho Michaell Chirinos no se cambia por nadie y ahora que recibió el permiso para debutar con Saprissa, solo piensa en demostrar por qué tiene un título de MVP (jugador más valioso) y hasta se le considera un fichaje bomba en el mercado local.

Chirinos fue el Más Valioso en la Liga Concacaf 2022, con Olimpia, y curiosamente, su estreno con los morados sería este jueves, en la Copa Centroamericana, ante el Jocoro FC de El Salvador (6 p. m.).

El atacante concedió una entrevista a Diario Diez de Honduras y expresó su fascinación por su actual situación y por todo lo que encontró en Saprissa.

Michaell Chirinos recibió el permiso de trabajo este martes 8 de agosto y ya está listo para debutar con Saprissa, en la Copa Centroamericana. (Jose Cordero)

“Vivo en un lugar muy transitable, donde hay un centro comercial cerca, tiendas y restaurantes. La sede de entrenamientos del equipo me queda a ocho minutos y el estadio a 20. Paso tranquilo, la comida es parecida a la de Honduras, el idioma es el mismo y solo quiero aprovechar la confianza... Mis compañeros me han recibido de la mejor manera. Estoy feliz”, expresó.

Por si necesitara algo más para estar cómodo, su primer partido con los tibaseños sería en el Estadio Metropolitano de San Pedro Sula, un escenario que conoce a la perfección. El Jocoro no pudo ser local en su país y recurrió a esta sede alterna para medirse a la S, en la segunda jornada de la Copa Centroamericana.

De su salida del Olimpia, Chirinos prefiere no profundizar. Aunque tiene un profundo afecto por su exclub, no oculta su deseo de crecer y destacar. Por lo tanto, cuando surgió la oportunidad con los saprissistas, no dudó en aceptarla.

“Mucha gente (del Olimpia) no sabe por qué pasaron las cosas, al final son decisiones para mejorar. Hoy estoy aquí en Saprissa, me han recibido de la mejor manera y estoy en un país muy hermoso, un país que me ha dado mucha felicidad en mi carrera...He sido dos veces MVP, pero lo que quiero es ayudar al Saprissa a ganar copas”, agregó en declaraciones a Diez.

Expectativas altas

A sus 28 años, Michaell afronta su cuarta aventura en el extranjero. Previamente pasó por Lobos BUAP (México), Vancouver Whitecaps (Canadá) y Volos (Superliga de Grecia).

El atacante es consciente de que las expectativas son altas para él y en el Saprissa esperan que rinda desde el primer día. Incluso, la afición lo ha catalogado como un fichaje bomba. Ahora le tocará demostrar que puede con este cartel.

“Desde que llegué a este club grande mis objetivos están claros: salir campeón de todas las competiciones y nos seguiremos preparando de la mejor manera para rendir y darle frutos a la institución. Este es un club con mucha grandeza y solo pienso en ser campeón de todos los torneos que se vengan al frente”, manifestó.

El técnico Vladimir Quesada dijo estar muy satisfecho con el hondureño y hasta afirmó que lo que el jugador expresa con palabras, lo demuestra en cancha en los entrenamientos. Con esto como base, se espera que sea de la partida contra el Jocoro y que de inmediato genere un impacto positivo.

Incluso, los tibaseños tienen bajas importantes y por lo mismo, les urge que sus refuerzos carguen con el peso en esta parte de la temporada. Este jueves no estarán por lesión: Mariano Torres, Kendall Waston, Christian Bolaños, Ricardo Blanco. Así mismo, Ryan Bolaños se encuentra en su etapa de readaptación física y no viajó.