Chicharrón vuelve a la Primera cuatro años después de su fallido traspaso a Alajuelense

Luis González, mejor conocido como Chicharrón, está de regreso en la Primera División. El hábil, potente y veloz atacante fue uno de los refuerzos de San Carlos.

Chicharrón estuvo presente en el equipo que logró el Ascenso en la máxima categoría y también formó una dupla con Álvaro Saborío que consiguió atormentar a diferentes defensivas del fútbol tico.

Ahora el delantero vuelve a los Toros del Norte en una segunda oportunidad que le da la vida de estar en el nivel más alto del fútbol tico. González firmó solamente por seis meses y en este periodo deberá demostrar su valía para así ganarse la renovación.

El jugador fue claro en afirmar que las ‘cosas extradeportivas’ que le afectaron en el pasado ahora no influirán negativamente; de hecho fue enfático en declarar que llega un deportista más maduro y profesional.

“Tengo 33 años. La verdad mi carrera por algunas cosas extra futbolísticas me ha costado, pero eso ya pasó a segundo plano, eso gracias a Dios ya quedó atrás. Gracias a Dios desde los 17 años debuté con la Liga, debuté con AS Puma en Primera, la verdad todo en el fútbol se me fue dando muy rápido y siento que no tuve alguien que me aconsejara mucho... El fútbol sí me dio cosas rápidas y no tuve un consejero futbolístico”, analizó.

De hecho, el ofensivo contó que él ve esta oportunidad como la opción de disfrutar el fútbol.

En el torneo pasado el jugador estuvo en Quepos de la Liga de Ascenso, pero con la mirada puesta en la división de honor.

“Es así, el sueño siempre está en Primera, estar en lo más alto, yo me preparaba para volver, yo estaba haciendo extras, yo estaba entrenando con Quepos en la tarde, y en las mañanas iba al gimnasio”, recordó.

Una de las misiones del jugadora ahora es ser voz amiga de los jóvenes. San Carlos por su nueva metodología de trabajo buscara la forma de convertirse en un equipo vitrina para futbolistas jóvenes.

“Hay mucha responsabilidad, el profe Victor Abelenda me dijo que llegaba como un líder, como un hombre de experiencia, pero hay que disfrutar el fútbol, si hay que ayudar a los jóvenes pero divirtiéndose, estoy con muchas ganas de disfrutar”, dijo Chicharrón.

Luis explicó que en el pasado tuvo un chance de volver a ponerse la camiseta de Alajuelense, situación que hoy le genera un sinsabor porque él mismo fue el que se cerró la puerta.

“Fue en 2018 cuando estaba Luis Diego Arnáez de DT, estaba Fernando Ocampo de presidente, estaba todo listo, se habían contactado con Luis Carlos Chacón y San Carlos había aceptado la oferta, pero parte de mi inmadurez me afectó y eso me frenó, fui yo mismo el que cometió errores para no volver a la Liga”, profundizó.

Para este 2023, el sancarleño añora hacer bien las cosas, ganar regularidad y disfrutar de jugar unas semifinales con los norteños.

“Primero que nada estar bien, lo que quiero es estar físicamente bien y que las lesiones me respeten como hasta ahora, quiero estar acá y entregarme al club, nosotros soñamos con clasificar y esa es la lucha día a día con los pies en la tierra. Vamos paso a paso, ahora lo trascendental es preparar bien el arranque”, concluyó.

En la máxima categoría, el delantero jugó con equipos como Grecia, San Carlos, AS Puma. También ha tenido una amplia carrera en cuadros de Segunda División como Palmares, Turrialba, Golfito y Garabito, entre otros.