De todos los trabajos que he tenido en la función pública y privada este es uno de los que más me enorgullece porque es uno de los que siempre quise. Siempre quise jugar para Limón, pero nunca pasé de la tercera, pero siempre quise ser directivo y ahora se materializa. En el pasado yo he manejado empresas de 23.000 personas y Limón es una empresa diferente, totalmente distinta, pero al final el principio de la administración se aplica también en una empresa como Limón FC. Uno atiende el consejo del área deportiva, de nuestro gerente de mercadeo y de comunicación, por lo que la idea es no salirnos de estos roles y al final nos juntamos y podemos desarrollar un buen producto.