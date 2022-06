Celso Borges sobre eventual retiro de Bryan Ruiz: ‘Todos los días le digo que siga’

Celso Borges, cuando aseguró que 'todos los días' le dice a Bryan Ruiz 'que siga', en relación con el retiro del 'capi' previsto para diciembre del 2022. (Prensa Alajuelense)

La Selección Nacional aterrizó la noche de este miércoles al país, luego de asegurar su boleto para el Mundial de Qatar 2022. El recibimiento fue toda una fiesta y los jugadores no dudaron en hablar con la prensa apenas tuvieron la oportunidad.

Una de las declaraciones que más llamó la atención fue la del volante Celso Borges, cuando aseguró que “todos los días” le dice a Bryan Ruiz “que siga”, en relación con el retiro del “capi” previsto para diciembre del 2022.

Ante una consulta de Repretel sobre la salida de Ruiz, Borges aseguró que “uno nunca sabe”.

“¿Con Bryan cómo va ese convencimiento?” le preguntó el periodista, a lo que el volante respondió: “He tratado de convencerlo todos los días, a ver si ustedes [la prensa] le dicen algo. Todos los días que lo veo le digo (...) que siga, que siga, a nosotros nos sirve muchísimo”, comentó Borges.

El jugador y compañero de Ruiz en la ‘Sele’ y en la Liga Deportiva Alajuelense, no fue el único en referirse al retiro. La propia mamá del delantero, Rosa González, aseguró que “no le gustaría” que su hijo se retire del fútbol profesional aún .

“Aunque él tenga que retirarse, porque lo ha dicho, no porque la gente le haya dicho o algunos quieran que se retire, sino porque así lo ha dispuesto, no me gustaría que se retire, todavía no; me gustaría verlo más en la cancha”, comentó González.

“Me da mucha nostalgia tocar el tema, de oírlo a él que nadie lo va a convencer de seguir”, añadió la mamá, quien se declaró la “fan número uno” de su hijo.

Desde que Ruiz regresó al Alajuelense en julio del 2020, avisó que su carrera no se iría a tiempos extra y firmó el contrato hasta diciembre del 2022. En abril aseguró que esta decisión no ha cambiado.

“Yo sé, se los agradezco y me han dicho, pero es una decisión ya tomada de mi parte. Es dura, porque le soy sincero, paso los entrenamientos y a veces es como que ya se me acabó, me quedan pocos meses y el tiempo pasa muy rápido, pero es parte del fútbol. Yo creo que la decisión ya está tomada y no va haber vuelta de hoja. Así que tengo que aprovechar estos meses que me quedan de la mejor manera posible”, aseguró.

El delantero no ocultó que quería terminar su carrera con un mundia l, por lo que al lograr la clasificación con la Tricolor dio el paso que tanto anhelaba.

“Para mí era un sueño, era una meta en este año terminar mi carrera con un mundial y por lo menos ya se cumplió clasificar. Ahora faltan meses de preparación, hay que dar el máximo esfuerzo para estar en las mejores condiciones y ser tomado en cuenta para esa lista final y así ir a otro mundial más”, indicó el futbolista.