Celso Borges: ‘Nunca había batallado tanto con lesiones como hasta ahora’

Celso Borges superó la prueba de fuego

Primero fue una fractura en el dedo gordo, luego un golpe en la cabeza y después un esguince en la rodilla. Todo eso le sucedió a Celso Borges en lo que va del año.

Una situación totalmente atípica para el mediocampista, quien a la vez se siente agradecido, porque sabe que ha topado con suerte y este viernes pasó una prueba de fuego que siembra tranquilidad tanto en Alajuelense como en la Selección Nacional.

“Nunca había batallado tanto con lesiones como hasta ahora. La mayoría han sido por golpes y esto en la rodilla es la primera vez que me pasa algo así en mi carrera. Por dicha no fue nada tan serio, que tenga que dejar muchos meses la competición”, expresó Celso Borges en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela.

El esguince en la rodilla le ocurrió en la visita de Alajuelense a Cartaginés y contó que es una lesión que requiere mucho cuidado, genera molestia y acarrea muchos problemas.

“La verdad creo que no me habría podido haber recuperado tan rápido si no fuera por todas las facilidades que hay aquí en el CAR y por todo el personal que está altamente capacitado para hacerlo. Vamos a ver si la próxima semana estoy ya de lleno”, expresó el volante.

Para esta recuperación, todos pusieron de su parte. Celso Borges estuvo en plena disposición de seguir al pie de la letra las instrucciones; mientras que el doctor Jorge Slon, los fisioterapeutas Jorge Álvarez y Javier Baldi y el readaptador Roberto Venegas trabajaron en equipo.

“Hemos ido de la mano las dos partes, tanto por la maquinaria que hay aquí, como por el personal que hay capacitado, desde el doctor, los fisios, el readaptador y nutricionista. Todos hemos contribuido para que así sea. Ha sido rápido por todo eso, pero aún así siempre es tedioso estar lesionado, es una batalla ahí mental difícil, sobre todo porque quería estar ahí para ayudar al equipo en las últimas instancias”.

Se perdió los últimos partidos de la fase regular en cancha, pero Borges siempre estuvo muy cerca de sus compañeros. Por ejemplo, el día en el que la Liga sacó aquella victoria agónica con un hombre menos contra Herediano, el volante fue parte de la euforia y la locura que en ese instante contagió a todo el liguismo.

“Ayudé desde otra parte y el estar bien, estar sano, estar sin problemas en la vida cotidiana también uno lo agradece”.

Pero es que su respaldo fue más allá de ese momento en el que parecía que hasta quería meterse a la cancha con sus compañeros. El volante fue a todos los partidos de sus compañeros, inclusive al último juego en Guápiles, que era un trámite para los rojinegros y en el que plantaron una formación muy joven.

Celso Borges respondió de la manera esperada a la prueba que se le efectuó este viernes en el CAR. (Prensa Alajuelense)

“Parte del compromiso que uno asume con un equipo es cada vez que se pueda estar presente, porque sé lo bonito que es cuando uno ve a los compañeros de uno apoyándolo desde afuera también y uno se siente muy apadrinado en ese sentido”, citó.

Y agregó: “Para mí es un gusto y un placer siempre que se pueda ir a los partidos estar apoyando ahí. Me siento como uno más, no me siento como alguien fuera de todo el empaque grupal y ellos me han sentir muy bien, para la parte mental de recuperar para uno es bastante positivo”.

Este viernes era determinante para Celso Borges. Era la prueba de fuego para saber realmente cómo se encontraba.

“Estuve haciendo un poco de golpeos en largo, ya estuve un poco más haciendo esprints y ya con potencia y ha respondido bien. Me mantengo dentro de los rangos de dolor que son normales para este tipo de lesión, pero que no me impiden hacer nada. Acostumbrarme básicamente a que voy a tener algún tipo de molestias, pero eso no significa que no esté recuperado”, aseveró.

Recuperación acelerada

El readaptador de Alajuelense, Roberto Venegas explicó que Borges pasó por un esguince grado dos del colateral interno de la rodilla y que ya se encuentra en fases finales para obtener el aval de regresar a la competencia.

“Obviamente este es un proceso que se nos ha podido acelerar un poco, porque normalmente estamos hablando de cuatro a seis semanas y lo hemos podido acortar un poco y la verdad que han salido muy buenos resultados. Ya estamos en fases finales. Ya estamos dando golpeos largos, implementando más lo que es el juego real y ya Celso está inclusive con carreras de velocidad, cambios de dirección”, detalló Venegas.

Celso Borges no tuvo ningún problema en ejercicios de velocidad y de cambio de dirección. (Prensa Alajuelense)

Manifestó que el significado de todo eso es que muy pronto estará ya de regreso con los entrenamientos de forma normal.

“Viendo el avance de esta semana yo pensaría que al inicio de la otra semana, el lunes, ya él podría incorporarse”.

Expresó que eso se da porque en la Liga cuentan con todo lo necesario para que estas recuperaciones sean las óptimas.

“Tenemos herramientas y la infraestructura está muy bien. Nos permite trabajar con muchísima más libertad y que no haya limitaciones. Eso nos permite sacar resultados como el que estamos teniendo”.

Venegas detalló que cuando se está en presencia de una lesión de colateral interno con un esguince, todo lo que son cambios de dirección, arranques a velocidad y aceleraciones, llegan a poner si hay dolor mucha tensión sobre ese ligamento.

“Si se presenta un dolor a como trabajamos este viernes, tendría que haber parado. Los resultados son muy positivos, él lo pudo hacer sin ningún problema, la molestia es mínima, ya nos estamos dando cuenta de que hemos dado un paso muy importante en cuanto a la recuperación y al campo de juego”.

Quizás pudo haber jugado alguno de los últimos partidos con el propósito de ver cómo se sentía y que hiciera fútbol. Sin embargo, la decisión de Albert Rudé fue esperar a que fuera el momento más óptimo para eso.

“Acá en la Liga trabajamos muy bien, hay respeto entre cada departamento que tenemos, el cuerpo técnico que nos deja trabajar, nos escucha y eso a nosotros nos permite dar los mejores resultados que al final de cuentas buscamos la salud del jugador y mejor el rendimiento del equipo”, indicó Venegas.

Y añadió: “Si tenemos a Celso lesionado y lo tenés en un partido y no lo tenés al 100%, si estuviera a un 50% o a un 60%, al final de cuentas puede hasta perjudicar a la Liga y no sacar los resultados que buscamos. Yo pienso que del cuerpo técnico fue una excelente decisión. Nos ha permitido recuperar a Celso y por la Selección, porque sabemos que tenemos un partido importante el 14 de junio”.