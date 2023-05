Celso Borges: ‘Apenas es un 25% de la serie. No hemos ganado nada’

Los integrantes de Liga Deportiva Alajuelense salieron fortalecidos y motivados tras golear 3-0 al Deportivo Saprissa, pero no lanzan las campañas al aire y pese a la clara ventaja, aseguran que no han ganado nada y aún faltan 90 minutos en la Cueva de Tibás.

Y es que además para los manudos fue una fiesta completa, porque desde hace 10 años no le ganaban por 3-0 al cuadro morado. La última vez fue en 2013 en el Estadio Nacional.

Celos Borges tomó con mesura el resultado y admitió que el triunfo abultado debe quedar atrás y no deben confiarse al ir al Estadio Ricardo Saprissa el próximo domingo (6 p. m.).

“Fue un partido bueno, que ganamos y nada más. Tenemos que estar bien allá para sacar el resultado que nos permita continuar con vida. El equipo va mejorando y apenas es un 25% de la serie. Es necesario continuar de la misma manera y buscar por la misma línea el juego para afrontar el próximo compromiso”, aseguró Borges.

Los erizos tenían 11 meses de no vencer a los josefinos. La última ocasión fue en junio de 2022, cuando se impusieron 3-1 en tiempos extra, lo que de alguna manera es un golpe en la mesa para sus intereses de imponerse en la serie y llegar a una final nacional.

El guardameta Leonel Moreira es otro de los jugadores de experiencia que indicó que no pueden sentir que lo han ganado todo, pues faltan 90 minutos y una serie de dos compromisos por jugar, si avanzan.

“Hicimos un partido digno, trabajamos bien y nos esforzamos para vencer al Saprissa. Nos enfocamos en este primer duelo y ahora vamos a una cancha muy difícil, por lo que debemos hacer un trabajo similar tratando de ser ofensivos y liquidar estos dos juegos para enfrentarlos en la gran final. Nos quedan 90 minutos”, aseveró Moreira.

Por su parte, el lateral Carlos Martínez recalcó que no deben confiarse a pesar de tener una sólida ventaja, pues ir a jugar al estadio Saprissa no es sencillo.

“Sabemos lo que significa el Saprissa. Simplemente buscamos los goles para sacar el resultado. Tenemos una buena ventaja, pero vamos a ir a buscar el gane para alargar la serie a dos partidos más. Buscamos ser contundentes, nos vamos contentos, fortalecidos, pero aún no hemos ganado nada”, manifestó Martínez.

Mientras tanto, Kendall Waston levantó la mano y declaró que el equipo no se dará por vencido.

“Esto no termina aquí. Vamos a trabajar en el siguiente partido para remontar el marcador, porque no hay nada imposible. Debemos analizar que pasó, hicimos un mal partido, que esperamos no vuelva a suceder. Se aprovecharon de nuestros errores y todos somos responsables de lo que pasó”, dijo Waston.

