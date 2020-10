“A raíz de dicha situación y la posición del Consejo Director, de no iniciar la III vuelta si no se ha concluido la II vuelta de forma completa, se ha modificado nuevamente el calendario... La III vuelta dará inicio ahora el 28 de octubre con la jornada 11, no el 25 como había sido modificado la semana anterior”, señaló la Unafut en un comunicado.