“Este lunes analizamos el tema, conversamos con Hernán y hablamos con Marcel. Fue una situación que se dio, no se sentía bien y él se presentó ese día a entrenar con la gente que está en recuperación. No le dimos mucho al tema y aunque no se dio en las mejores formas, tampoco fue nada para rasgarse las vestiduras o que tuviéramos que tomar una decisión difícil. El lunes él entrenó normal y lo hizo bien. Estamos en una pretemporada física, pero él se comportó normal, vi el entrenamiento y todo bien”, señaló Vargas.