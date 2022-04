Cartaginés y Herediano se alimentan de las dudas de Alajuelense

De seguro la derrota de Alajuelense en el clásico no se la esperaba ni el más pesimista de los manudos, mucho menos estaba entre los planes de Herediano y Cartaginés que el último de la tabla en ese momento, Saprissa, iba a sorprender y de paso darles una mano a florenses y brumosos en sus aspiraciones por llegar al liderato. Sin embargo pasó y la S provocó inestabilidad en la Liga.

Justo el Team y los blanquiazules se alimentan de las dudas del León y es que ahora ven factible alcanzar al primer lugar. Eso sí, para que esto sea real para cualquiera de los, el duelo de este sábado a las 8 p. m., en el Colleya Fonseca, será clave y aclarará cuál de estos realmente tiene opciones.

No es descabellado pensar que los de la Vieja Metrópoli pueden optar por la cima, ya que antes de que se inicie la fecha 18 son segundos, están a cuatro puntos de los erizos y quedan 15 en disputa. Mientras que los rojiamarillos son cuartos y están seis unidades más abajo, pero su plus es que les resta un compromiso en el Morera Soto contra los liguistas y de mantener el paso que traen (nueve sin perder, seis ganes y tres empates) son una amenaza.

“A nosotros nos ha beneficiado esa igualdad que hay en el torneo para llegar al cuatro lugar. Estamos con 26 puntos al igual que Guadalupe, con dos más que Grecia y tres más que Sporting, pero si vemos para arriba, también estamos a un punto del tercero, a dos del segundo y a seis del tercero, así que ha sido muy parejo y nadie puede pestañear. Nos ha costado mucho llegar donde estamos y tenemos que cuidarlo y apuntar a más. Teníamos un objetivo a corto plazo, que era llegar al cuarto lugar y ahora debemos mantenerlo o crecer. Tenemos un rival importante al frente, es un clásico y es una final para nosotros”, dijo el técnico florense Jafet Soto, previo al enfrentamiento con Cartaginés.

El defensa de Herediano Ariel Soto (izquierda) y el atacante de Cartaginés Allen Guevara lucharon por el balón en el duelo de la fecha siete del Clausura 2022, en el que los brumosos se impusieron 1 a 0. (JOHN DURAN)

Y es que los blanquiazules habían perdido las esperanzas de llegar al liderato el domingo anterior, cuando cayeron en su casa ante Alajuelense, no obstante, a mitad de semana golearon a Grecia 4 a 0 y el “favor” de los morados les devolvió la ilusión.

“Queremos depender de nosotros mismos y tener el control de lo que nos pase. Si existe la posibilidad de pelear el primer lugar, lo vamos a hacer, no podemos renunciar a algo que te da un plus, como el ser líder. Por lo que escuchaba, decían que la Liga ya era líder absoluto y aunque está bien y tiene cuatro puntos de ventaja, nosotros podemos luchar por ese liderato. Igual, lo más importante es amarrar la clasificación, no quiero llegar al último partido dependiendo de otro resultado o muy ajustados, porque puede pasar cualquier cosa”, señaló el estratega Géiner Segura.

El partido de este sábado entre Herediano y Cartaginés es atractivo por donde se le mire, tanto por la tradición y rivalidad, como por el buen momento de ambos y por las necesidades. Si bien, apuntan arriba, también tienen a adversarios muy pegados y quien muerda el polvo se metería en aprietos.

Todos estos elementos hacen que impere el respeto y los elogios entre los dos entrenadores, quienes saben que la tensión es máxima, pero no por esto van a cambiar sus estilos.

“Conozco muy bien a Jafet, Herediano está muy bien dirigido y tiene muchos recursos en su plantel. Igual, tenemos que hacer un muy buen plan de juego, pero sin renunciar a nuestro estilo. Podemos adaptarnos en función del rival, pero sin perder la esencia y sé que los dos vamos a tratar de ganar.Hemos tenido altibajos, pero atacamos muchísimo y no podemos renunciar por estar pendientes del rival”, manifestó Géiner.

Jafet también destacó: “Cartaginés tiene jugadores como Marcel que le llegó a aportar gol, pero también están Venegas, Guevara, Barrantes, Dylan y Ronaldo, que son los que están más cerca de la portería. Tienen también una defensa variada, con los Quirós, Sánchez, Chacón y Vargas, así que en general es un rival estable en sus alineaciones y con una idea clara de juego. Entonces, respetamos a Cartaginés tanto como ellos nos respetan a nosotros”.

Pase lo que pase, quien gane presionará a Alajuelense, que el domingo se reencontrará con su afición, para el choque ante Jicaral, luego de lo que ocurrió en el clásico.