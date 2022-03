Cartaginés tuvo el malestar que tanto quería evitar ante San Carlos

Sin duda que los aficionados brumosos que colmaron gran parte de las graderías del Fello Meza y los que siguieron el duelo ante San Carlos por diferentes medios no podrán ocultar el sabor agridulce que les quedó en el paladar. Su equipo se repuso tras verse en desventaja y hasta hizo lo necesario para remontar, pero desperdició un penal y selló un 1 a 1, en la fecha nueve del Torneo de Clausura 2022.

Cartaginés vs. San Carlos El atacante de Cartaginés Jeikel Venegas fue protagonista ante San Carlos, al marcar un gol y sacar un penal, en la fecha nueve del Torneo de Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Más allá de que los brumosos no le fallaron del todo a los suyos, sí generaron ese malestar que tanto querían evitar al no sumar de nuevo de a tres. Los centenarios dormirán en lo alto de la tabla, aunque estas chances no se pueden dejar pasar y pusieron en riesgo el puesto. Dependerá de lo que haga Herediano ante Alajuelense para saber en qué lugar quedan.

No se puede tapar que este conjunto centenario es diferente, no se cae como antes y tiene muchas armas en ataque, pese a no contar con Marcel Hernández. Lo de Jeikel Venegas, Ronaldo Araya y Allen Guevara es sobresaliente, pero ese error en el minuto 73 de Mauricio Montero desde el manchón blanco no se puede dar cuando hay tanto en disputa.

Ojo, lo de los norteños fue igual de bueno, con una propuesta agradable, de buen pie y mucha intensidad. Es más, también pudieron ganarlo con una ocasión inmejorable de Álvaro Saborío, quien para sorpresa de todos falló un gol cantado.

Más allá de los puntos que se robaron estos rivales y sus lamentos, lo que sí es claro es que el fútbol ganó con un compromiso de este nivel y con la propuesta de Douglas Sequeira y Géiner Segura.

Que vida la intensidad en el fútbol

Sin importar si es seguidor de Cartaginés o de San Carlos y se perdió el partido en el Fello Meza, es una lástima. Juegos como estos no abundan en el fútbol tico, pero son los que tanto se necesitan para levantar el nivel.

La intensidad abundó en este compromiso, ninguno de los dos clubes se preocupó por perder tiempo, fingir faltas o desgastarse en reclamos innecesarios. Por algo ambos pelean en la parte alta de la tabla y es que brumosos y norteños le agregaron a su vértigo buen trato de la pelota, transiciones rápidas y por ende, llegadas constantes. Es más, la primera parte tuvo seis remates de los blanquiazules (tres directos), cinco de los sancarleños (dos al arco) y una anotación por bando.

Incluso, la inicial pudo tener un tanto más, pero el línea Enmanuel Alvarado anuló un festejo legítimo de Jeikel Venegas por una posición adelantada inexistente que solo él vio. Mientras que tanto el arquero Kevin Briceño, como Jason Vega se impusieron con buenas tapadas.

De igual forma, Álvaro Saborío se encargó de abrir el marcador en el minuto 33 con el sello de la casa: centro al segundo palo de Rachid Chirino y cabezazo del eterno goleador. La respuesta no se hizo esperar de los locales y Venegas tuvo su revancha en el 40′, al aprovechar un mal despeje de Vega ante el intento de Dylan Flores.

Obviamente, era imposible sostener el ritmo a lo largo del cotejo y el complemento tuvo más control, pero sin perder la esencia de estos dos planteles que les gusta ofender y sumar muchas armas con pocos pases y velocidad.

Fallos dolorosos

En medio de ese deseo por no perder el punto que al menos tenían en la bolsa y usar más la razón que la intensidad, vinieron transiciones más largas y el retrasar líneas por momentos para tomar oxígeno. Los locales apostaron por la contra, sabedores del desgaste que tuvieron el domingo en Guápiles y por poco tienen su premio.

Jeikel sacó un penal claro del cancerbero de los Toros, sin embargo, Mauricio Montero desperdició la ocasión al enviarla por afuera en el 73′.

Si lo de Montero fue malo, lo de Saborío en el 85′ es inexplicable para un hombre de sus características. Álvaro perdonó solo y de cabeza en un tiro libre, al final ni él entendió qué pasó.

Ante estos fallos, el empate se mantuvo y ninguno de los pudo dar un paso al frente para dispararse en la tabla.

Ficha del juego:

- Cartaginés: 1

Titulares: Kevin Briceño, José Luis Quirós, Daniel Chacón, William Quirós, Carlos Barahona, Víctor Murillo, Mauricio Montero, Dylan Flores, Luis Ronaldo Araya, Allen Guevara y Jeikel Venegas. DT. Géiner Segura.

Cambios: Byron Bonilla (Flores, al 57′), Derrickson Quirós (Murillo, al 75′) y Diego Sánchez (Araya, al 83′).

- San Carlos: 1

Titulares: Jason Vega, Carlos Martínez, Erick Cabalceta, Juan Luis Pérez, Andrey Soto, Christian Martínez, Wílmer Azofeifa, Rachid Chirino, Esteban Rodríguez, Jeffry Valverde y Álvaro Saborío. DT. Douglas Sequeira.

Cambios: Kadeem Cole (Martínez, al 16′), Raheem Cole (Soto, al 56′), Álvaro Sánchez (Chirino, al 56′) y Sebastián Acuña (Rodríguez, al 79′).

Goles: 0-1 (33′): Saborío (Chirino). 1-1 (40′): Venegas (balón suelto). Roja: José Sosa (72′, en banquillo). Incidencias: penal fallado Montero (73′). Árbitros: Adrián Chinchilla con Enmanuel Alvarado, Víctor Robles y Géiner Zúñiga. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 8 p. m.