Cartaginés tomó una decisión rotunda con los extranjeros

Marcel Hernández es una gran excepción en Cartaginés, pero la realidad dicta que muy pocas veces los brumosos tuvieron suerte al apostar por los extranjeros. Es más, la mayoría fueron grandes decepciones y pasaron sin pena ni gloria. Justo por esta razón es que la dirigencia blanquiazul tomó una decisión rotunda, tras aprender de sus errores.

Leonardo Vargas Monge, gerente general del campeón nacional, reveló a este medio que hará todo lo posible para solo fichar a futbolistas costarricenses. La prioridad es llevar y tener solo a ticos en el equipo, como lo hizo Saprissa en la era de Jorge Vergara.

Con esto, considera que los riesgos se minimizan y hasta hay un tema de costos que pesa, porque este tipo de figuras suelen ser más caras, traerlos implica una logística diferente al tener que darles hospedaje, tramitar permisos y también es complejo que se acoplen rápido, comentó. Sumado a que muchos no rinden como se pensaba.

Incluso, en la actualidad en el conjunto de la Vieja Metrópoli solo utilizan dos de las cuatro plazas que tienen disponibles para extranjeros; el cubano Hernández, quien es el referente del club y fue determinante desde que llegó a mediados del 2018, y el nicaragüense Byron Bonilla, a quien le ha costado consolidarse. Pese a la posibilidad de traer más, el campeón no lo hizo y tampoco planea hacerlo a futuro.

El atacante del Cartaginés Marcel Hernández arribó a Costa Rica a mediados del 2018 por recomendación de Paulo César Wanchope y desde su llegada marca diferencia. (Rafael Pacheco Granados)

“Ahorita incluso nos sobran plazas de extranjeros y desde la parte gerencial lo que queremos es hacer un equipo con jugadores nacionales nada más y que conozcan la liga. En esto es complicado el tema, no hemos tenido suerte y entonces estamos enfocados en solo costarricenses. Tenemos a Byron Bonilla y Marcel Hernández, estamos contentos con ellos, queremos que sigan mucho tiempo más y el tema de los extranjeros no nos ocupa ahorita”, comentó Vargas.

Al gerente se le consultó directamente: ¿No van a volver a contratar extranjeros?

Su respuesta es firme: “Sí. Es una idea que tengo, la he compartido con mi papá y le ha parecido lo que pienso. Tenemos a Marcel y Byron y contamos con ellos, pero creo que antes de salir al mercado internacional mejor vamos a enfocarnos a hacer un análisis muy profundo de lo que hay en el país. Si del todo no logramos algo acá o no encontramos lo que buscamos, pues tendríamos que salir, pero nuestra prioridad y objetivo será el mercado costarricense”.

El dirigente es claro en que también han llegado buenos extranjeros, pero la mayoría de experiencias son negativas. Si bien Vargas y su padre asumieron apenas a mediados del 2019 y tampoco suman grandes fallos en fichajes de foráneos, no les quedó el mejor sabor de boca pese a que se inclinaron por jugadores de una trayectoria muy conocida, como el panameño Román Torres o el hondureño Róger Rojas.

Otro que tampoco dejó buenas sensaciones hace muy poco fue el catracho Elmer Güity, con un paso muy breve en el Apertura 2021. La idea de la dirigencia también radica en potenciar a las ligas menores y ser más productores de talentos, que compradores de futbolistas.

Para el Torneo de Apertura 2022 el Cartaginés solo fichó a ticos. Llegaron Darryl Parker, Brandon Bonilla, Kevin Espinoza, Kenneth Cerdas y Marco Ureña. Si bien, a todos les ha costado afianzarse, Vargas dice estar satisfecho.

“El análisis que podemos hacer de los refuerzos es bueno. Obviamente no han tenido el espacio que se necesita para acoplarse al grupo y a la idea que veníamos manejando, pero igual ellos trabajan bastante y estamos muy contentos. Ellos son punto alto en la conformación del equipo, en lo que buscábamos y en el desenlace del torneo en donde verdaderamente se darán cuenta lo importantes que son ellos para nosotros”, finalizó el gerente.