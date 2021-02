“Presión no hay, porque el partido que no se jugó bien fue el de Saprissa, pero en el resto se hizo bien. Lo que falta es ganar y ante Herediano es un partido bonito para hacerlo. No podemos adivinar, ellos tienen entrenador nuevo y desconocemos cómo va a jugar y quiénes van a jugar, así que debemos preocuparnos y enfocarnos más en nosotros”, agregó el estratega.