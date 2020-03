“Voy a esperar a la reunión de presidentes de este miércoles, en la que analizaremos lo que pasa. Dependiendo de esto le diré a los jugadores: 'No hay salarios para el próximo mes, no tengo forma de pagarles. Si entra un 10% al club, les pago un 10%, si entra un 30% les pago esto y ojalá entrara todo para cumplirles con todo. Sin embargo, si no hay fútbol no tengo como presionar y llevar recursos al club. Hago mucho velando por todo lo que acarrea el Cartaginés, como para también asumir esto. No es que no quiera, es que no puedo”, manifestó el dirigente.