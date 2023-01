Cartaginés superó susto en la fiesta de Marcel Hernández

Cuando Marcel Hernández anota, difícilmente alguien le echa a perder la fiesta a Cartaginés. Claro, era casi una obligación para los brumosos derrotar a Pérez Zeledón (gane 2 a 1) y estar a la altura de su goleador, en un día histórico para un delantero que llegó a 100 anotaciones en apenas cuatro años, cuatro meses y 25 días en el fútbol de Costa Rica.

100 veces Marcel Hernández: ¡Soberbio!

El festejo no inició precisamente con la música que le gusta a Hernández y mucho menos dio para bailar a gusto. Todo lo contrario: el invitado fue incómodo en el inicio; en realidad, en todo el compromiso de la fecha uno del Torneo de Clausura 2023. Cristian Zúñiga marcó el 1 a 0 para los visitantes apenas en el minuto 9, tras encontrarse con un balón suelto.

Cero nervios en el Fello Meza, que cuando el “9″ de los blanquiazules está en cancha, en cualquier momento cambia el ritmo de la melodía y así pasó. El primer extranjero en llegar a 100 dianas en la balompié nacional puso a todos de pie en la Vieja Metrópoli con su son. Claro, su compañero en la pista fue Michael Barrantes, tras un cobro impecable de tiro libre que terminó en la pierna derecha del ariete.

Parece una mentira que llegara a los 100 (80 con Cartaginés y 20 con Alajuelense) en solo 172 partidos (157 de titular), para un promedio de 0,58. Marcel ya es histórico y tiene tres años más de contrato luego de renovar, con la posibilidad de incrementar un legado en el que también figura por haber sido clave en el título de los centenarios.

Marcel Hernández festejó a lo grande tras llegar a 100 goles en el fútbol de Costa Rica. Cartaginés le dio una camiseta con el 100, en el gane ante Pérez Zeledón, en la fecha 1 del Clausura 2023. (Rafael Pacheco Granados)

Ojo, nadie puede tapar que fue el día de celebración del isleño, sin embargo, Ronaldo Araya también tuvo su protagonismo con una joya de gol. En realidad, podríamos decir que Araya le dio un regalo digno de enmarcar al homenajeado y es que el “10″ aprovechó un gran pase de Kenneth Cerdas, para luego quitarse a un adversario y definir con un disparo colocado casi que al ángulo más largo del portero.

Apuntes claves del juego

En medio de la fiesta de Marcel Hernández, Paulo César Wanchope sin duda tuvo que apartarse de todo y salió con apuntes muy importantes: su equipo generó mucho y no concretó para evitar sufrir de más, en defensa aún falta por ajustar porque no funcionan como bloque todavía y les llegaron mucho.

Así mismo, los brumosos tuvieron la posesión, pero por muchos momentos perdieron el control del compromiso y otro equipo de más peso y oficio los puede hacer pagar. Incluso, el arquero Kevin Briceño salvó en un mano a mano y la salida desde la zaga no fue tan limpia.

Del lado de Pérez Zeledón realmente las sensaciones del técnico Luis Marín deben ser buenas. El timonel no tienen tanto material como su rival de turno, pero aún así apela al orden, reduce espacios, presiona en su propia mitad y tiene transiciones interesantes a velocidad.

El detalle para los generaleños es que les falta pegada y no cuentan o aún no se ve ese “9″ como Marcel, que no perdona. Así mismo, sus distracciones en la marca, como en el tanto de Hernández, no se pueden dar.

Aún hay que ver más a un PZ que trajo extranjeros de buen perfil, tiene juveniles interesantes y puede que estén para más en el Clausura 2023.

Ficha del juego: Copiado!

- Cartaginés: 2 Copiado!

Titulares: Kevin Briceño, José Luis Quirós, Brandon Bonilla, Dylan Flores, José Gabriel Vargas, Michael Barrantes, Kevin Espinoza, Ronaldo Araya, Allen Guevara, Kenneth Cerdas y Marcel Hernández. DT. Paulo César Wanchope.

Cambios: Jeikel Venegas (Guevara, al 46′), Emanuel Chacón (Flores, al 68′), Bernald Alfaro (Cerdas, al 73′), Marco Ureña (Araya, al 85′) y William Quirós (Espinoza, al 85′).

- Pérez Zeledón: 1 Copiado!

Titulares: Jussef Delgado, Sebastián Monge, Anthony Mata, Guillermo Villalobos, Mauricio Núñez, Cristian Zúñiga, Keral Ríos, Joshua Navarro, Randy Taylor, Johan Cortés y José Arturo Tello. DT. Luis Marín.

Cambios: Axel Amador (Navarro, al 46′), Marcos Giménez (Mata, al 65′), Christian Flores (Taylor, al 68′) y Joshua Parra (Monge, al 87′).

Goles: 0-1 (9′): Zúñiga. 1-1 (26′): Hernández (Barrantes). 2-1 (45+3): Araya (Cerdas). Árbitros: Bryan Cruz con Juan Carlos Mora, Danny Sojo y Keylor Herrera. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 11 a. m.