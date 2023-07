Cartaginés sorprendió con sus nuevos uniformes

El equipo Cartaginés buscó innovar con sus nuevos uniformes y lo logró. Los brumosos sacaron tres camisetas para afrontar el Torneo de Apertura 2023 y la Copa Centroamericana; dos de ellas llamaron mucho la atención.

La de casa tiene el tradicional azul y blanco con rayas verticales, que combinarán con pantaloneta y medias blancas. Sin embargo, la ropa de visitante es la que se sale de lo habitual, ya que será gris, con detalles en azul y pantaloneta también azul.

Mientras que el tercer uniforme utiliza el azulgrana, como homenaje a los colores de la provincia. Esta incluso la utilizarán en la copa del área y uno de los aspectos que resalta es que tiene un distintivo con el trofeo de Concacaf que ganaron los centenarios.

Los jugadores se mostraron muy a gusto al presentar la ropa de la marca Monarca en el Mall Paseo Metrópoli.

Estos son los nuevos uniformes del @Cartagines. ¿Qué les parecen los diseños para el Torneo de Apertura 2023 y la Copa Centroamericana? @nacion pic.twitter.com/AnZCYOck7a — Cristian Brenes (@CristianB_LN) July 21, 2023

“Estoy agradecido con la afición por el cariño que me dan. Vengo a dar todo por el equipo y a tratar de retribuir el apoyo que me dan. Me gustan mucho los uniformes, el de visita es el que más me gusta”, indicó emocionado Jossimar Pemberton.

Christian Martínez añadió: “Es un uniforme muy bonito, me ha gustado mucho y estoy seguro de que a la afición también, porque representan los colores de la provincia”.

Las camisetas tendrán un costo de ₡29.900 y se podrán adquirir en el estadio Fello Meza.

Uno de los más ovacionados en la actividad de este jueves fue Aubrey David, quien fue presentado como el último refuerzo de los blanquiazules.

El defensor de Trinidad y Tobago llega por un año a préstamo, procedente del Aucas de Ecuador, quien es dueño de su ficha hasta el 2025.

Aubrey, de 32 años, aseguró que su incorporación se debió en gran parte a Paulo César Wanchope.

“Me siento muy contento de estar acá y del cariño de la gente. Me recibieron muy bien en el grupo, conozco a muchos y me siento listo para jugar. El contacto para venir fue con el profesor Wanchope, él me conoce, fue quien me trajo a Costa Rica y sabe lo que puedo dar”.

Además de Pemberton, Martínez y David, llegaron al cuadro blanquiazul Douglas López, Josimar Méndez y Jostin Daley.

Por otra parte, los brumosos reportaron la salida de Luis Ronaldo Araya, Brandon Bonilla, Michael Barrantes y José Pablo Fonseca.

Cartaginés enfrentará el próximo sábado a Saprissa en la Recopa. El duelo será a las 7 p. m. en el Fello Meza. Su debut en el Apertura 2023 también será en el Fello, el próximo jueves frente a Guanacasteca.