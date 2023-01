Cartaginés se sacó de la manga a un juvenil que le soluciona tres problemas

Cartaginés no lo anunció oficialmente, apenas acumula un puñado de entrenamientos y hasta los más fanáticos aficionados brumosos, que soportaron la goleada 5 a 1 ante Guadalupe, se sorprendieron al ver ingresar y anotar a Kendrick Henríquez. Lo cierto es que podría convertirse en un fichaje muy rentable para el club.

Kendrick Enríquez debutó con Cartaginés ante Guadalupe, en la fecha cuatro del Torneo de Clausura 2023. Solo estuvo 33 minutos en cancha y anotó. (Cartaginés)

Los blanquiazules se sacaron de la manga la incorporación del juvenil de 19 años, quien apenas el martes anterior se sumó al plantel, pero solucionaría dos o hasta tres problemas: suma minutos para la norma Sub-20, es una opción más en la lateral izquierda y ante la inminente salida de Carlos Barahona a Saprissa sería el recambio a futuro.

Este futbolista formado en Limón suma 18 partidos en Primera División y el domingo concretó su primer gol, luego de la asistencia de Michael Barrantes y una definición impecable de zurda. Y es que los centenarios solo cuentan con Brandon Bonilla como carrilero por izquierda con experiencia, mientras que Sheldon Harris aún no debuta y Barahona (central y lateral derecho o izquierdo) difícilmente jugará.

Claro, lo más importante para Paulo César Wanchope y su cuerpo técnico es que se ganaron una figura que sí aporta para la regla de minutos Sub-20. Y es que el único que venía acumulando apariciones para llegar a los 1.440 minutos que exige Unafut era Emmanuel Chacón, mientras que Isaac París (otro de los canteranos que destacan y juegan) no puede por tener 20 años.

“Kendrick llegó hace semana y media, es un jugador interesante. Puede jugar de extremo izquierdo o lateral. Es un jugador juvenil, que nos viene a aportar muchísimo. Lo positivo es que viene llegando al grupo, lo hizo muy bien y va a sumar muchísimo para nosotros”, comentó Wanchope.

¿Quién es Kendrick Henríquez? Copiado!

Kendrick Enríquez salió de la cantera de Limón, pero debutó en Primera División con Guanacasteca el 9 de setiembre del 2021 ante Herediano. Tras disputar 13 juegos con la ADG pasó al Santos, club con el únicamente apareció en cuatro compromisos en la máxima categoría.

Su incorporación al Cartaginés sorprendió hasta al mismo futbolista, quien recibió una oportunidad por parte de Paulo César Wanchope, Luis Fallas y Rándall Chacón, quienes conocen muy bien el Caribe y los talentos que produce esta zona.

“Se me dio la oportunidad en Cartaginés, acabo de llegar a este club, me incorporé el martes y el profesor me dio la oportunidad, así que le doy las gracias a él... Tuve un pequeño paso por el Santos de Guápiles, pero estuve hablando con los profesores y el gerente y se dio todo”, comentó el jugador, tras disputar 33 minutos con los brumosos y anotar.

En su primera aparición no ocultó estar nervioso, aunque dio pinceladas que lo llenaron de confianza y se apoyó en Michael Barrantes y Marcel Hernández para superar los obstáculos. Ahora le tocará dar un paso al frente y consolidarse, pero el propio Chope recalcó que tendrá las oportunidades.