Cartaginés se dio un gran gusto ante Wálter Centeno y aprovechó la mesa que le dejaron servida

Pocas veces el Cartaginés tiene un verdadero banquete a su disposición, en su casa y con su público, y se da el gusto de satisfacer todos sus antojos. Sin embargo, con la mesa servida, ante el peligroso Guadalupe y en el cierre de la fecha 12 del Torneo de Clausura 2022, esta vez se dio un gran gusto que lo subió a lo más alto de la tabla.

Marcel Hernández dejó atrás su sequía goleadora y con su doblete se metió entre los mejores anotadores del Clausura 2022. (Alonso Tenorio)

Si alguien tenía dudas de los brumosos, incluso hicieron algo que nadie había logrado en el certamen: golear y meterle cuatro tantos al equipo de Wálter Centeno. En la Vieja Metrópoli nadie salió con hambre de más, ya que tuvieron todo lo que deseaban, al punto de que Marcel Hernández abombó las redes de nuevo, el plantel se sacudió de tres empates al hilo y ahora comparten el liderato con Sporting FC, con los mismos 21 puntos, pero con un diferencia de +6, contra el +7 de los josefinos.

No se puede obviar que los guadalupanos jugaron con un hombre menos desde el minuto 40, no obstante, la culpa no fue de los blanquiazules y a diferencia de otras ocasiones, en esta los dirigidos por Géiner Segura hicieron lo que debían, no fallaron penales (venían de dos errados al hilo en casa) y castigaron a un adversario directo.

La mejor forma de ratificar que Segura y los suyos pelearán en la segunda vuelta es con resultados de este tipo y su gran reto ahora es la constancia. Por su parte, Centeno no se debe de volver loco, porque sus futbolistas saben a lo que juegan, tienen clara la idea y si siguen esta línea complicarán y competirán con todos.

Cartaginés el gran ganador de la fecha

Los dos equipos llegaron con una gran ventaja al cierre de la fecha 12 o una gran presión, según la forma en la que cada quien lo mire y lo maneje: los dos rivales que los superaban, Sporting FC y Alajuelense, dejaron puntos en el camino y les sirvieron la mesa para que se treparan a la cima del certamen. Así mismo, los de abajo, como Saprissa y San Carlos pincharon.

El duelo tenía todos los ingredientes para ser intenso y atractivo para los fanáticos, si se toma en cuenta que ambos planteles juegan bien, les gusta tratar la pelota, generan acciones de peligro con vértigo y van al frente constantemente. Por si quedaban dudas de esto, apenas en 55 segundos Jeikel Venegas estrelló un balón en el horizontal y en el minuto 11 Marcel Hernández puso adelante a los locales, tras el cobro de penal.

Daniel Chacón también se sumó al ataque y consiguió un tanto, en la goleada ante Guadalupe FC. (Alonso Tenorio)

El isleño no abombaba las redes desde la fecha tres ante Saprissa y se sacudió de una larga sequía en un torneo muy cortado para él, luego de perderse tres fechas por expulsión y su viaje a Cuba. Sin duda que los centenarios agradecieron que su goleador se liberara.

No obstante, aunque parezca mentira, tras la anotación los de casa perdieron esa presión tan buena que tenían y ese afán por recuperar casi de inmediato luego de perder la redonda. Wálter Centeno ajustó, consiguió posesiones más largas y en el 23′ Aarón Murillo enmendó su error en la falta de la pena máxima y culminó una gran acción en la que se llevó a tres rivales, para poner el 1 a 1.

Error y furia de Marcel

Hasta el minuto 40 Guadalupe siguió la tendencia que le caracteriza con Centeno: un equipo que se para en cualquier cancha y sin importar el resultado juega de tú a tú, busca y adueña de la pelota por grandes lapsos y sabe llegar con fuerza. Sin embargo, Fabrizio Ramírez cometió un horror al derribar a Ronaldo Araya en una acción innecesaria que terminó con la segunda amarilla para el guadalupano y por ende, la roja.

Con uno menos los visitantes se desfiguraron y Marcel Hernández contagió a sus compañeros de furia y hambre de liderato. El cubano firmó su doblete con un tanto de gran factura, en el que recepcionó de pecho el servicio de Araya y de seguido conectó la redonda, para el 2 a 1 en el 48′.

Hernández celebró molesto y recriminando a un aficionado que en apariencia se metió con él y con el equipo. Los compañeros del isleño siguieron los pasos de su goleador y se lanzaron con todo a callar a los incrédulos. Daniel Chacón incrementó la ventaja en el 68′ tras un balón suelto que le quedó en un cobro de tiro libre, mientras que Allen Guevara selló una buena acción con Byron Bonilla por la izquierda, en el 74′, para el

Ficha del juego:

Cartaginés: 4

Titulares: Kevin Briceño, Daniel Chacón, William Quirós, José Luis Quirós, Mikel González, Michael Barrantes, Dylan Flores, Jeikel Venegas, Ronaldo Araya, Allen Guevara y Marcel Hernández. DT. Géiner Segura.

Cambios: Byron Bonilla (Venegas, al 61′), Víctor Murillo (Araya, al 61′), José Gabriel Vargas (W Quirós, al 78′), Mauricio Montero (Barrantes, al 78′) y Carlos Barahona (J Quirós, al 90′).

Guadalupe FC: 1

Titulares: Luis Torres, Júnior Delgado, Dario Delgado, Álvaro Aguilar, Darril Araya, Aarón Murillo, Fabrizio Ramírez, Diego Estrada, Andrey Mora, Jossimar Pemberton y Royner Rojas. DT. Wálter Centeno.

Cambios: Eduardo Juárez (Pemberton, al 44′), Josué Martínez (Rojas, al 71′), Luis Gutiérrez (Murillo, al 71′), Creycher Pérez (Estrada, al 71′) y Jorkael Azofeifa (Araya, al 80′).

Goles: 1-0 (11′): Hernández (penal). 1-1 (23′): Murillo (Delgado). 2-1 (48′): Hernández (Araya). 3-1 (68′): Chacón (balón suelto). 4-1 (74′): Guevara (Bonilla). Roja: Ramírez (doble amarilla, 40′). Árbitros: Hugo Cruz con William Chow, Víctor Robles y Keylor Herrera. Estadio: José Rafael “Fello” Meza, 8 p. m.