Cartaginés saca oro de un partido que se le complicó al extremo

Luis Ronaldo Araya controla una pelota en la zona medular del terreno de juego. Fotografía: ADG

Cartaginés tenía todas las cartas ganadas para perder ante Guanacasteca, porque terminó el juego con tres hombres menos, actuaba como visitante y el rival fue un equipo que con superioridad numérica supo encimar a su contrario, pese a que careció de efectividad. No obstante, al final los brumosos empataron 1 a 1 con Guanacasteca para continuar en la parte alta de la tabla.

El equipo dirigido por Géiner Segura perdió desde la primera parte a José Luis Quirós, mientras que en la segundo vio cómo le expulsaron a Paolo Jiménez y Diego Sánchez, por lo que al final la igualdad tiene tintes de victoria, al menos desde el punto de vista emocional.

Segura consiguió, pese a las bajas, mantener a su escuadra con un bloque defensivo fuerte, además de que tuvo a un Kevin Briceño inspirado para frenar remates con sello gol como por ejemplo, con Brandon Aguilera, quien muestra en cada juego un aplomo importante ahora que cuenta con regularidad.

De parte de la ADG, el club de Luis Fernando Fallas terminó con un sinsabor, esto fue notorio en las caras de sus jugadores al finalizar los 90 minutos. De hecho, el propio técnico se dejó llevar por la frustración y salió expulsado. Guanacasteca tuvo todos los ingredientes para cocinar a los brumosos; al final no pudo.

“Buenísimo, el punto es buenísimo. Mis jugadores terminaron haciendo tiempo, entregando todo... ¿Cómo no me van a pedir que no haga tiempo? ¿Cómo los jugadores no van a hacer un manejo de partido? Y ahora salen diciendo que mucho tiempo.. No, no, hay que tener empatía con el juego y las circunstancias para nosotros cambiaron con el desarrollo por lo que tuvimos que hacer un juego inteligente a partir del empate de ellos. Después de las expulsiones ni para qué...”, afirmó Segura.

“A mí que no me vengan con versos ninguno de mis colegas, más cuando es un partido como este en el que hay que hacer tiempo porque todos los hacemos. En una final se hace, en un partido de clasificación se hace... Entonces que no vengan aquí a hablar cosas que son mentiras, porque todos lo hacemos según la conveniencia de cada quien”, agregó.

Por su parte, Luis Fernando Fallas resaltó la actitud de sus pupilos en la etapa complementaria, donde fueron amplios dominadores sobre todo por la pérdida de futbolistas de Cartaginés. Para Fallas el gran pecado de Guanacasteca fue el segundo tiempo.

“Nos costó un poco el primer tiempo, esos minutos fueron complicados. Lo importante es que reaccionamos en el segundo tiempo para buscar la victoria, pero bueno al final se da un punto y en la situación en la que estamos siempre sumar es de suma importancia para la lucha que tenemos”, pronunció.

Guanacasteca ahora podría ver recortada la distancia con Jicaral en esa lucha por el no descenso, debido a que los de la Península visitarán a Pérez Zeledón este lunes a las 8 p. m.