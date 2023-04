Cartaginés recibió la noticia que menos quería de Marcel Hernández

Cartaginés sufrió un tropiezo, en medio de su sprint por meterse en las semifinales del Torneo de Clausura 2023. Los brumosos se quedaron sin Marcel Hernández para dos fechas claves, justo ante Saprissa y Herediano.

LEA MÁS: Paulo César Wanchope levanta suspicacias por roja a Marcel Hernández

Si bien los brumosos sabían que venía un castigo para su goleador, luego de ver la roja directa ante el Puntarenas FC por un aparente gesto obsceno contra un rival, tenían la esperanza que solo le impusieran un choque.

El árbitro Brayan Cruz fue quien expulsó a Hernández y aunque habían dudas de lo que ocurrió, en imágenes de FUTV se observó al goleador haciendo un gesto a un adversario. El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol consideró que el cubano incurrió en una acción grave.

“Al jugador Marcel Hernández Campanioni con dos partidos de suspensión y una multa de ₡100.000 de conformidad con el artículo 37 inciso 2 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por el empleo de gestos obscenos en contra de un adversario”, expuso el Tribunal.

En lo que respecta a los blanquiazules, desde el domingo anterior el técnico Paulo César Wanchope levantó suspicacias al señalar que sabía que algo así pasaría en un momento clave de la temporada. Wanchope no escondió que duda del arbitraje.

Marcel Hernández es el segundo mejor goleador del Clausura 2023, con 11 goles. Al atacante del Cartaginés solo lo supera Johan Venegas de Alajuelense, con 14. (Rafael Pacheco Granados)

“A mí no me sorprende lo que está pasando, principalmente cuando vienen los momentos decisivos, pero en su momento dije que no iba a mencionar nada más del tema. Había hablado con los muchachos y les había dicho que nos preparáramos para lo que fuera y estamos listos para lo que sea”, comentó el timonel.

Ahora lo más complejo para los centenarios es llenar el vacío que deja un atacante que marcó seis goles, en los seis partidos hilo que ganaron los de la Vieja Metrópoli.

Es claro que el resurgir del Cartaginés va de la mano de su referente en ataque. Hernández tiene 11 tantos en el Clausura 2023 y justo Saprissa es al equipo que más le marca, pero se perderá este compromiso del próximo sábado (4 p. m. en el Fello Meza) y el siguiente. De igual forma, en el club consideran que tienen lo necesario para suplirlo.

Fuertes castigos a la ADG Copiado!

Entre los equipos más sancionados tras la fecha 17, destaca Guanacasteca. El club deberá pagar un total de ¢1.075.000 y tres de sus integrantes fueron apercibidos por insultos a los árbitros.

El asistente técnico Leonardo Adams recibió un castigo de cinco partidos de suspensión y una multa de ¢275.000. Adams también fue señalado por “ser culpable de producir daños en las instalaciones del estadio” Ernesto Rohrmoser. Mientras que a los administrativos Jossimar Arias y Olman Sánchez los responsabilizaron de insultar a los réferis y por ende el equipo deberá pagar ¢400.000 por cada uno.

Tanto a Arias como a Sánchez se les “previene que en caso de reincidencia se le sancionará con la prohibición de acceso a estadios por un partido”.

En lo que respecta a jugadores, los más perjudicados por sus acciones fueron Joshua Parra de Pérez Zeledón, René Miranda de Guadalupe FC y Enyel Escoe de Grecia. Todos ellos con tres partidos de castigo.

En lo que respecta Pérez fue apercibido “por los actos discriminatorios que se dieron en el estadio por parte de los aficionados. En caso de reincidencia se vetará el uso del estadio por un partido”.