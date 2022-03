Cartaginés pierde reclamo de puntos ante San Carlos

Cartaginés movió sus fichas, planteó una solicitud idéntica a la de Alajuelense, en procura de ganar los puntos sobre la mesa ante San Carlos, por alineación indebida de los norteños; sin embargo de entrada recibió un portazo contundente por parte del Comité de Competición de la Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (Unafut).

[ Alajuelense ganó en la mesa el partido que empató con San Carlos ]

“El miércoles 9 de marzo el Comité de Competición recibió una solicitud de adjudicación de puntos por el Club Sport Cartaginés de su duelo de la jornada 9 ante la Asociación Deportiva San Carlos, recurso que este mismo jueves fue rechazado en todos sus extremos por el órgano competente”, señaló la Unafut en un comunicado.

Si bien a los manudos se les adjudicó el gane de un partido que en cancha terminó 1 a 1, el ente que rige el torneo nacional considera que el caso de los brumosos es muy diferente y expuso las razones.

“Dicho Comité, argumentó su rechazo, debido a que tanto el partido entre Cartaginés y San Carlos de la Liga Promerica, como la sesión del Órgano Disciplinario de Unafut respecto a la Liga ULatina correspondieron a la misma fecha. Aunado a lo anterior, la sanción interpuesta a Víctor Abelenda fue comunicada hasta el día 2 de marzo de 2022, por lo cual, no puede considerarse como afectado el Club Sport Cartaginés, ya que no tenía certeza de los acuerdos del Órgano Disciplinario y la misma no tenía eficacia al momento del juego”, detallaron.

Cartaginés y San Carlos empataron 1 a 1 en el Fello Meza, en la fecha nueve del Torneo de Clausura 2022. (Rafael Pacheco Granados)

Es decir, que la reunión en la que se sancionó a Abelenda, asistente técnico y entrenador de la Sub20 de San Carlos, por actos ocurridos en un partido de liga menor, fue el mismo día del choque entre los blanquiazules y los Toros en el Fello Meza (1 de marzo), pero fue hasta el 2 de marzo que se le notificó a su club la situación.

El conjunto de la Vieja Metrópoli pretendía que también se le diera la victoria de un choque que finalizó 1 a 1 y así compartir el liderato con la Liga, no obstante, esto no ocurrió y los dirigidos por Géiner Segura se mantienen en el tercer lugar con 17 unidades, dos menos que el León.

“Así las cosas, se reitera por parte de este Comité de Competición, rechazar en todos sus extremos, el presente Recurso de Revocatoria y mantiene la puntuación otorgada en el partido entre Club Sport Cartaginés ante A.D San Carlos, correspondiente a la jornada 9 del Campeonato de Clausura 2022″, cita el acuerdo del Comité.

En medio de toda la polémica por lo ocurrido, los Toros plantearon también una apelación al castigo de Abelenda, con la que buscan que le regresen el punto que sumaron frente a Alajuelense y así no verse afectados con el 3 a 0 que se decretó en la mesa y que también tiene consecuencias si llegan a empatar en todo en la tabla de clasificación con otro equipo, ya que siempre quedarán una casilla abajo por esta sanción.