“Desde que llegué a este país no recuerdo que Cartaginés tuviera tantos sub 21 aptos para competir… Nos ha costado mucho a lo largo del tiempo, hemos recibido críticas y muchos palos, pero hoy contamos con un plantel con ocho futbolistas sub 21 que forman parte del grupo de 25 del primer equipo. Nosotros somos competitivos y no vamos a poner a un chico para sumar minutos, porque incluso en el torneo anterior no cumplimos con la norma, porque los sub 21 no estaban a la altura en el cierre”, señaló Arriola.