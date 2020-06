“Es doloroso porque nosotros teníamos otra convicción, teníamos otras metas sobre este partido y no fue así. Aún queda uno y no nos podemos caer, hasta que no quedemos eliminados no hay nada que hacer. Son cuatro goles que tenemos que ir a hacer allá. Es bueno haber clasificado, teníamos mucho de no clasificar. No queríamos lo que pasó, jamás, uno quiere cosas buenas”.