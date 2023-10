Cartaginés obligado a reaccionar de inmediato

Al Cartaginés lo frenaron en seco y lo enviaron al suelo en el peor momento. Saprissa sacó a relucir todas las falencias de unos brumosos que en tan solo tres días juegan otra final, cuando reciban en el Fello Meza al Comunicaciones de Guatemala.

Allen Guevara es uno de los líderes del Cartaginés, pero ante Saprissa no pudo pesar. (JOHN DURAN)

Por más que el técnico Mauricio Wright y los propios jugadores recalcaron que deben cambiar rápido el chip, lo cierto es que su afición salió muy molesta, tras el 4 a 0 que le propinaron los morados. La confianza decayó y ahora hay dudas para el juego del próximo martes, a las 8 p. m.

La serie de repechaje ante el Comunicaciones de GUatemala define quién avanza a la Liga de Campeones de la Concacaf (torneo principal) y no hay duda de que Wright deberá trabajar horas extras, para ser de nuevo ese equipo ofensivo, pero con equilibrio, en su propuesta. El timonel sabe que si repiten lo que mostraron ante la S, están prácticamente sentenciados.

“Asumo la responsabilidad y sé que estos golpes ayudan a mejorar y a recuperar. Se viene algo complicado el próximo martes contra el Comunicaciones y no nos podemos quedar con lo que ya pasó”, recalcó Wright.

Será complicado para los blanquiazules convencer a su afición de que se hagan presentes de nuevo en el Fello y den un impulso extra. Lo cierto es que del juego de ida depende mucho el boleto al certamen de Concacaf y más aún porque el gol de visitante es criterio de desempate.

“Debemos tener la cabeza fría, porque cuando ganamos no somos los mejores y cuando perdemos tampoco somos los peores. Debemos estar muy unidos, el martes nos jugamos una final y ahora no podemos quitar todo lo bueno que hemos hecho, por un partido. Hay que cambiar el chip ya y por más que nos duele, no contamos con tiempo para lamentos. El martes nos jugamos el 60% o el 70% del pase”, analizó Marcel Hernández.

El calendario es complejo para el conjunto de la Vieja Metrópoli. El martes recibirá a los guatemaltecos, el viernes visitará al Santos y el martes 31 de octubre cerrará la serie en Guatemala.

A nivel local siguen entre los tres mejores. Sin embargo, gran parte de la temporada se define con lo que pase en Concacaf. Y es que este plantel ya perdió la Recopa, quedó fuera del Torneo de Copa y de la Copa Centroamericana. Los futbolistas esperan dar la talla y saben que ahora son los señalados, tras el despido de Paulo César Wanchope.

“Le pedimos disculpas a la afición, no es a lo que están acostumbrados a ver en el Fello Meza, pero somos autocríticos, sabemos lo que hicimos mal y ahora nos toca replantear, porque el martes tenemos un partido importantísimo en casa”, comentó Dylan Flores.